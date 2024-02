Notebook ASUS con RTX 3050 SOTTOCOSTO su Amazon, AFFARE al -11%!

Immergetevi nell'ultima frontiera del gaming con il notebook ASUS TUF Gaming F15, disponibile ora su Amazon a un prezzo incredibile di soli 799,00€, rispetto al prezzo originale di 899,00€, godendo di uno sconto del 11%. Perfetto per chi cerca alte prestazioni in un design resistente e leggero.

Notebook gaming ASUS TUF Gaming F15, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook ASUS TUF Gaming F15 è l'acquisto ideale per gli appassionati di gaming che non vogliono compromessi tra prestazioni e portabilità. Questo dispositivo offre un'esperienza di gioco fluida e immersiva, grazie al suo schermo 15,6" FHD Anti-Glare a 144Hz e tecnologia Adaptive-Sync, che garantirà sessioni di gioco libere da lag, stuttering e tearing visivo. Il processore Intel Core i5-12500H di dodicesima generaizone, unito alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 assicura prestazioni elevate, sia nel gaming che in attività professionali di creazione di contenuti.

È perfetto anche per chi cerca una macchina affidabile per il lavoro e lo studio, grazie alla sua tastiera ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB e webcam HD 720p, che offrono un mix ideale tra prestazioni e stile. Inoltre, la tecnologia Audio DTS con suono surround virtuale a 7.1 canali e il sistema AI di cancellazione del rumore elevano l'esperienza sonora, rendendolo adatto anche agli amanti della musica e del cinema.

Il notebook ASUS TUF Gaming F15 si presenta come una soluzione ottimale per gli appassionati di gaming e per chi necessita di prestazioni elevate in mobilità, combinando tecnologia avanzata e design robusto. Con prestazioni adatte sia al gioco che alle attività professionali quotidiane, offerto a 799,00€ rispetto al prezzo originale di 899,00€, rappresenta un'ottima opportunità di acquisto per un dispositivo di alta qualità che possa soddisfare le esigenze di gioco, creazione di contenuti e lavoro ad alta intensità.

Vedi offerta su Amazon