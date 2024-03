Prezzo SUPER per iPhone 15 da 128GB: ora a soli 734€!

Se state cercando un'opportunità per acquistare un nuovo iPhone a un prezzo vantaggioso, eBay potrebbe essere la vostra destinazione ideale. Con uno sconto di 85 euro, potete portare a casa un iPhone 15 da 128 GB, nella rara colorazione blu, al prezzo eccezionale di soli 734,90€, rispetto agli 819,90€ del costo consigliato indicato da eBay, che diventa ancora più corposo rispetto al costo di listino di ben 979€ proposto da Apple.

iPhone 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPhone 15 è il nuovo gioiello di Apple, presentato sul mercato lo scorso settembre. Con un prezzo di listino proposto da Apple di ben 979€, rappresenta una scelta ambita per chi cerca un dispositivo di qualità. L'offerta su eBay è insomma un'occasione da non perdere, con un prezzo competitivo e una garanzia di qualità.

Equipaggiato con il potente chip A16 Bionic, l'iPhone 15 offre prestazioni elevate e una batteria durevole, adatta a un uso intenso durante tutta la giornata. Le funzioni di sicurezza innovative, come la possibilità di effettuare chiamate di emergenza tramite satellite, lo rendono indispensabile per chi ama viaggiare in aree remote. Le eccezionali performance del display Super Retina XDR da 6,1 pollici e delle fotocamere, con un occhio principale da 48MP e un teleobiettivo 2x, lo rendono ideale anche per i creativi che desiderano catturare dettagli sorprendenti.

In conclusione, l'iPhone 15 offre funzionalità avanzate come la Dynamic Island per notifiche in tempo reale, rendendolo un dispositivo completo. Con un prezzo di soli 734€ su eBay, è un vero affare per chi cerca un top di gamma a un prezzo conveniente.

