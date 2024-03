DOPPIO SCONTO! Action cam 4K a SOLI 64€!

Registrazioni subacquee stabilizzate, qualità video fino a 4K e controllo remoto: immaginate di avere tutte queste funzionalità in un'unica action cam al prezzo incredibile di soli 64€. Grazie a questa offerta Amazon, potete ora acquistare questo modello a un costo vantaggioso. Preparatevi a rimanere impressionati da un'action cam che, a questo prezzo, offre prestazioni difficilmente eguagliabili. Il momento è propizio, poiché il prezzo conveniente è il risultato di una combinazione di sconti: un coupon del 20% si aggiunge a uno sconto già generoso del 25%.

AKASO EK7000, chi dovrebbe acquistarla?

L'action cam AKASO EK7000, fornita con una MicroSDXC da 64GB, rappresenta la scelta ideale per gli amanti degli sport estremi e delle avventure all'aperto che desiderano immortalare ogni momento in alta risoluzione. Con la capacità di registrare video in 4K a 30 fps e scattare foto da 20 MP, questa action cam risponde alle esigenze degli appassionati di sport che vogliono catturare le proprie esperienze con una qualità d'immagine eccellente!









Dotata di un pratico telecomando wireless 2.4G, la AKASO EK7000 offre la comodità di catturare le avventure a distanza senza compromettere la qualità degli scatti. Il Wi-Fi integrato consente inoltre di condividere in tempo reale le immagini e i video, caratteristica che la rende perfetta per i content creator che desiderano condivirere immediatamente il risultato delle loro avventure.

La fotocamera è fornita di una custodia impermeabile IP68, che la rende resistente all'acqua fino a 30 metri di profondità. Inoltre, è accompagnata da due batterie ricaricabili che assicurano fino a 90 minuti di registrazione ciascuna.

Approfittate del doppio sconto offerto da Amazon per acquistare questa ottima action cam a soli 64€!

Nota: ricordate di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

