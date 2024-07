Accedi al Nintendo Store e scopri come ricevere in regalo le spille di Luigi's Mansion 2!

Preparatevi per un'estate da brividi con il set di spille di Luigi's Mansion 2 HD! Nintendo ha recentemente lanciato una promozione speciale per celebrare il ritorno di uno dei giochi più amati di sempre, Luigi's Mansion 2, in una versione rimasterizzata in alta definizione per Nintendo Switch. Questo set esclusivo di spille rappresenta un'occasione imperdibile per tutti i fan della serie. Per maggior informazioni realtive al titolo, vi consigliamo di leggere la nostra recensione completa.

Spille Luigi's Mansion 2 HD, come ottenerle?

Le spille includono due iconici personaggi: Luigi, il nostro pavido eroe armato di Poltergust 5000, e Poltercucciolo, il fedele cane fantasma che brilla al buio. Questo effetto fosforescente può essere potenziato semplicemente esponendo la spilla alla luce per alcuni minuti. Realizzate in acciaio inossidabile, le spille misurano rispettivamente 3x2 cm e 2x2 cm, garantendo una qualità superiore e una lunga durata. Ogni spilla è dotata di un fermo di chiusura, assicurando che rimangano saldamente al loro posto quando indossate.

Questa è un'offerta limitata e disponibile solo come premio My Nintendo! Per ottenere queste spille, dovete riscattare i vostri punti di platino, guadagnati tramite l'utilizzo dei vari servizi Nintendo.

Il programma My Nintendo vi permette di accumulare punti in molti modi, dall'utilizzo di app sul vostro dispositivo smart all'acquisto di software, o anche semplicemente accedendo ai servizi Nintendo come il Nintendo eShop. I punti di platino possono essere utilizzati per riscattare vari premi, e quelli più vicini alla scadenza verranno automaticamente utilizzati per primi quando riscattati.

Quindi, se desiderate aggiungere un tocco di Luigi's Mansion 2 HD alla vostra collezione, non perdete l'opportunità di guadagnare e riscattare i vostri punti di platino su My Nintendo per queste spille esclusive. Per ulteriori dettagli, visitate il Nintendo Store e scoprite di più sui premi disponibili nel programma My Nintendo​.

