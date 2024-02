Abbonatevi a Disney Plus a SOLI 1,99€ al mese per 3 mesi! DA NON PERDERE!

Disney+ si afferma come una delle piattaforme di streaming più ricche e diversificate disponibili oggi, offrendo un'incredibile varietà di contenuti che spaziano dalle produzioni Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, fino ai titoli Fox e National Geographic, per non parlare delle innumerevoli altre perle. Se finora vi siete trattenuti dal diventare abbonati, adesso è arrivato il momento ideale per immergervi in questo universo: solo fino al 14 marzo, avete l'occasione di abbonarvi a soli 1,99€ al mese per i primi 3 mesi al piano standard con pubblicità!

Vedi offerta su Disney+

Offerta Disney+, perché approfittarne?

Questa straordinaria iniziativa di Disney si rivolge a tutti i nuovi utenti e a coloro che decidono di rinnovare il loro abbonamento, offrendo una chance unica di esplorare un servizio streaming che promette di incantare l'intera famiglia con il suo vasto catalogo.

Normalmente, il costo dell'abbonamento mensile a Disney+ è di 8,99€ per il piano standard e di 5,99€ per quello con pubblicità. Approfittando di questa offerta, non solo avrete l'opportunità di risparmiare il 66% nei primi 3 mesi, ma potrete anche fruire dei contenuti in qualità Full HD, con la possibilità di visualizzare i programmi su due dispositivi in simultanea. Al termine del periodo promozionale, avrete la libertà di rinnovare l'abbonamento o di terminarlo, senza alcun costo aggiuntivo.

Sul catalogo di Disney+ troverete opere adatte a ogni gusto e preferenza, inclusi i titoli più recenti e acclamati come il film Pixar "Elemental", "Indiana Jones e il Quadrante del Destino", e la serie "Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo" – che, credeteci, supera di gran lunga i film precedenti!

Senza dimenticare la serie di successo "The Bear", l'ultima edizione di "Italia's Got Talent", e tutti i film e le serie di Star Wars, Marvel, oltre ai classici Disney, sia animati che live-action. La scelta è vastissima, per cui l'unico dilemma sarà decidere da dove iniziare. Vi invitiamo a non perdere questa occasione e a visitare subito la pagina dedicata all'offerta su Disney+, disponibile solo fino al 14 marzo.

