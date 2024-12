A Natale regalati i vincitori dei TGA 2024: su Eneba sono TUTTI SCONTATI!

Che anno incredibile per il mondo del gaming! Tra avventure mozzafiato, storie indimenticabili e gameplay innovativi, il 2024 ci ha regalato titoli che rimarranno nei cuori di tutti i giocatori. Astro Bot, Black Myth: Wukong, Final Fantasy VII Rebirth, Balatro, Metaphor: ReFantazio e tanti altri sono stati protagonisti di una stagione memorabile, nonché vincitori dei tanto attesi TGA 2024. Li avete giocati tutti? Se vi manca qualcuna di queste perle, è il momento perfetto per recuperarle grazie a queste incredibili offerte Eneba, che vi consentono di recuperare i giochi premiati ai TGA 2024 a prezzo scontato!

Offerte Eneba sui vincitori dei TGA 2024, perché approfittarne?

Queste fantastiche promozioni di Eneba vi consentono di acquistare i migliori giochi dell'anno a prezzo scontato, o ancora meglio, di regalarli per Natale!

Tra le tante offerte spicca, ovviamente, quella su Astro Bot, che ha conquistato il titolo di GOTY 2024! Il gioco vi porta in un viaggio nostalgico verso i vostri ricordi d’infanzia. Con un mix perfetto tra innovazione e tradizione, questo platform è un’esperienza che non potete assolutamente perdere, capace di far brillare gli occhi di chiunque ami il gaming.

Trovate in promozione anche Black Myth: Wukong. Game Science ha creato un’avventura epica che vi trasporterà in un viaggio ispirato alla mitologia orientale. Se ancora non lo avete giocato, ora è il momento di scoprire perché questo titolo ha entusiasmato il mondo intero.

Non potete perdervi anche le offerte su Balatro e Metaphor: ReFantazio, vincitori rispettivamente delle categorie Best Independent Game e Best Action Game/Player's Voice.

Quest’anno ha davvero ridefinito l’arte del videogioco, e i The Game Awards sono stati un'ottima occasione per celebrare questi capolavori. Fatevi un regalo e immergetevi nei titoli che hanno segnato il 2024. I vostri prossimi momenti di gioco epici vi aspettano!

