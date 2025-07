Consegnata agli archivi la seconda edizione di Evolution (la prima risale al 2018), Premium Live Event della WWE interamente dedicato alla divisione femminile, spalmata tra Raw, SmackDown e NXT.

Ecco il resoconto completo di quanto andato in onda domenica 13 luglio alla State Farm Arena di Atlanta, in Georgia

Women's Intercontinental Championship - Triple Threat Match: Becky Lynch batte Bayley & Lyra Valkyria

Il PLE si è aperto nel migliore dei modi con un adrenalinico match a 3 che ha visto la campionessa in carica, Becky Lynch, mantenere il titolo con un roll up modificato ai danni di Bayley.

NXT Women's Championship: Jacy Jayne batte Jordynne Grace

Tradimento shock di Blake Monroe, ex Mariah May in AEW, che colpisce Jordynne Grace con la cintura, permettendo a Jacy Jayne di portarsi a casa la vittoria.

La leader delle Fatal Influence si conferma dunque campionessa, ma all'orizzonte si è appena aperta una rivalità che regalerà scintille in quel di NXT.

WWE Women's Tag Team Championship - Fatal 4 Way: Raquel Rodriguez & Roxanne Perez battono Charlotte Flair & Alexa Bliss, The Kabuki Warriors, Sol Ruca & Zaria

Un grandissimo match che ha visto coinvolti quattro dei migliori team in circolazione, con Sol Ruca MVP assoluta. Alla fine, però, è stata quest'ultima a essere schienata da Raquel Rodriguez permettendo a lei e Roxanne di confermarsi campionesse di coppia in carica.

WWE Women's Championship: Tiffany Stratton batte Trish Stratus

Un vero e proprio scontro generazionale che ha visto la campionessa di SmackDown prevalere sull'Hall of Famer grazie al Prettiest Moonsault Ever.

No Holds Barred Match - Jade Cargill batte Naomi

Un match senza regole, arbitrato per l'occasione da Bianca Belair, e che ha visto l'utilizzo di numerosi oggetti contundenti. A vincere è stata la Queen of the Ring Jade Cargill grazie a una poderosa Jaded dalla terza corda che ha fatto schiantare Naomi su di un tavolo posizionato al centro del ring.

Stephanie Vaquer vince la Evolution Battle Royal

Grande vittoria per "La Primera" che elimina per ultima Lash Legend, guadagnandosi una shot titolata da poter sfruttare a WWE Clash in Paris, il prossimo PLE Europeo in programma il 31 agosto.

WWE Women's World Championship: Naomi batte Iyo Sky & Rhea Ripley

Iyo Sky e Rhea Ripley si sono date battaglia fino all'ultimo in un match destinato a passare alla storia, ma nei momenti finali si è trasformato in un incontro a 3 per via della clamorosa decisione di Naomi di incassare il Money in the Bank!!

Naomi ne ha approfittato per scagliare Rhea fuori dal ring e colpire Iyo con uno split legged moonsault diventando la nuova Women's World Champion!

Dove vedere Evolution in streaming

Il PLE è visibile on demand soltanto sul WWE Network. Ricordiamo, invece, che la programmazione settimanale della WWE è regolarmente disponibile su DMAX e discovery+.

Immagine di copertina via WWE