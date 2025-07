Tutto pronto per la seconda edizione di Evolution, il PLE della WWE interamente dedicato alla divisione femminile. Le più grandi stelle di Raw, SmackDown e NXT si daranno battaglia in una serata che promette scintille.

Ecco l'elenco dei match che avranno luogo il 13 luglio alla State Farm Arena di Atlanta, in Georgia.

WWE Women's Championship: Tiffany Stratton vs Trish Stratus

La campionessa femminile di SmackDown si prepara a difendere il titolo dall'assalto dell'Hall of Famer Trish Stratus, vera e propria veterana del business. Sarà ancora "Tiffy Time" o la canadese si porterà a casa la vittoria?

Women's World Championship: Iyo Sky vs Rhea Ripley

Questa è volta è stata la campionessa in carica, Iyo Sky, a lanciare la sfida nei confronti di "Mami". Reduce da una grande vittoria a Night of Champions, Rhea Ripley vuole reclamare a tutti i costi il suo posto al top della divisione femminile di Monday Night Raw.

NXT Women's Championship: Jacy Jayne vs Jordynne Grace

Un match dall'alta posta in palio: non solo il titolo femminile di NXT, attualmente detenuto da Jacy Jayne, ma anche la possibilità di sfidare la campionessa TNA Masha Slamovich al PPV Slammiversary, in programma domenica 20 luglio.

WWE Women's Tag Team Championship - Fatal 4 Way Match: Roxanne Perez & Raquel Rodriguez vs Charlotte Flair & Alexa Bliss vs Asuka & Kairi Sane vs Sol Ruca & Zaria

Nuova sfida titolata per le componenti del Judgment Day con una Roxanne Perez che fa le veci di Liv Morgan infortunata. Ad affrontarle ci saranno un team da SD, uno da Raw e uno da NXT.

No Holds Barred Match: Jade Cargill vs Naomi

La resa dei conti definitiva. La nuova "Queen of the Ring" Jade Cargill se la vedrà contro Miss MITB Naomi in un match senza regola e senza esclusione di colpi.

Women's Intercontinental Championship - Triple Threat Match: Becky Lynch vs Lyra Valkyria vs Bayley

Dopo le vicissitudini degli ultimi mesi, il GM di Raw Adam Pearce non ha potuto fare altro che rendere ufficiale un match a 3 per il titolo attualmente detenuto da Becky Lynch.

Dove vedere WWE Evolution in streaming

Il PLE interamente al femminile sarà visibile in diretta nella notte tra domenica 13 luglio e lunedì 14 luglio, a partire dall'1:00, in esclusiva sul WWE Network.