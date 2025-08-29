Tutto pronto per il grande ritorno della WWE in Europa, questa volta con Clash in Paris. Il Premium Live Event si terrà domenica 31 agosto alla París La Défense Arena di Parigi, in Francia. Ecco l'elenco dei match annunciati:

World Heavyweight Championship - Fatal 4 Way Match: Seth Rollins vs CM Punk vs Jey Uso vs LA Knight

Prima difesa titolata per il neo campione Seth Rollins dopo aver "rubato" il titolo a CM Punk in quel di SummerSlam. A Parigi dovrà vedersela contro il "Best in the World", Jey Uso e LA Knight: un incontro a 4 che promette scintille.

Rusev vs Sheamus - Donnybrook Match

La rivalità tra i due wrestler europei si concluderà in quel di Clash in Paris con un Donnybrook Match, ovvero un incontro senza squalifiche e dove l'ausilio di qualsiasi oggetto contundente sarà valido.

Roman Reigns vs Bronson Reed

Il Tribal Chief torna a lottare in singolo in un PLE: il suo avversario sarà il componente della stable The Vision, Bronson Reed, che nelle ultime settimane ha sviluppato una vera e propria ossessione nel rubargli le scarpe.

WWE Women's Intercontinental Championship: Becky Lynch vs Nikki Bella

Dopo le parole al vetriolo della scorsa settimana, Nikki Bella avrà l'opportunità di diventare campionessa in quel di Clash in Paris. Becky Lynch, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di cedere il titolo conquistato contro l'ex amica Lyra Valkiria.

John Cena vs Logan Paul

Il tour di ritiro di John Cena proseguirà per Parigi: il 17 volte campione del mondo se la vedrà contro la megastar dei social Logan Paul in un vero e proprio "first time ever".

I due avevano fatto coppia quest'anno in quel di Money in the Bank, ma la loro alleanza è durata ben poco.

Dove vedere Clash in Paris in streaming

Il Premium Live Event sarà visibile in esclusiva, in diretta e poi on demand, a partire dalle 20:00 (ora italiana) sul WWE Network.

Immagine di copertina via WWE