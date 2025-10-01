Carisma, stile e doti atletiche. Frankie Kazarian è stato spesso definito il "pacchetto completo" del mondo del Wrestling, dando il meglio di sè in TNA. Alla soglia dei 50 anni Kaz non accenna a fermarsi e ha aggiunto un altro prezioso titolo al suo ricco palmares: il TNA International Championship, vinto poche settimane fa a Victory Road.

Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con lui, in esclusiva per l'Italia: ecco cosa ci ha raccontato in vista di Bound for Glory.

Intervista esclusiva a Frankie Kazarian

Kazarian, sei il nuovo TNA International Champion. Se non sbaglio si tratta del tuo nono titolo in carriera in TNA....

Si, di solito questi conteggi li fanno i fan, ma potresti aver ragione. Si tratta di un nuovo titolo in singolo dopo diversi anni ed è una bella sensazione....soprattutto perchè ho sconfitto un duro avversario di cui nutro il massimo rispetto, Steve Maclin. Sono orgoglioso di rappresentare la TNA nelle vesti di International Champion.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Sei un veterano di questo business e uno dei veri TNA Originals. Cosa si prova ad essere campione in questa fase della tua carriera?

Penso di essere ancora al top della mia condizione atletica e mentale, lo dimostro ogni settimana con le mie abilità. Non do mai nulla per scontato e sono grato alla TNA per la fiducia riposta nei miei confronti.

Pensi che la TNA stia vivendo il suo momento migliore da anni?

Stiamo vivendo senza ombra di dubbio un momento ottimale, frutto dell'impegno e del lavoro collettivo di ciascuno in TNA, anche nel dietro le quinte: dal roster al team che si occupa della produzione, PR, montaggio luci e così via.....tutti stanno dando il meglio per far sì che la TNA abbia nuova linfa vitale. E a giudicare dai risultati di pubblico degli ultimi PPV direi che il successo sta arrivando.

Hai menzionato il roster attuale, c'è qualcuno che ti piacerebbe affrontare?

In TNA ci sono dei talenti incredibili, basti pensare a Leon Slater. quel ragazzo è fenomenale, mi piacerebbe affrontarlo nuovamente. Invece devo dirti che non ho mai avuto in match in singolo contro Moose, potrebbero uscire fuori grandi cose.

Martedì prossimo ci sarà uno Showdown tra NXT e TNA: due brand uno contro l'altro. Un qualcosa che in passato non sarebbe mai stato possibile e invece adesso è realtà

Ovviamente io sono dalla parte del Team TNA, sono il re della TNA! Se ripenso soltanto a 10 anni fa sarebbe stata impossibile una cosa del genere. Adesso viviamo in una linea temporale completamente diversa ed è il frutto di questa partnership con la WWE, e NXT nello specifico. Sono contento che i fan possano assistere a questo crossover e a match del tutto inediti.

Domanda che esula dal mondo della TNA. Forse in pochi sanno che tu e John Cena avete disputato un match nel 2003, in UPW, e sei stato un suo grande amico. Che ne pensi di questo suo tour di ritiro ormai agli sgoccioli?

Penso sia uno dei più grandi di sempre, se non il più grande e ha assolutamente meritato questo tour di ritiro durato un anno. Il suo punto di forza migliore rimane il suo carattere. Conobbi John nei primi anni 2000, siamo diventati subito amici, abbiamo lottato uno contro l'altro e ho sempre riscontrato in lui una passione immane per il business. Lascerà una pagina indelebile nel mondo del wrestling e non ci sarà mai un altro come lui.

In chiusura, che messaggio vuoi lanciare ai fan italiani che seguono te e la TNA?

Non ho mai lottato in Italia, ma mi piacerebbe farlo un giorno. Al momento io e la mia famiglia stiamo programmando di venire nel vostro Paese durante i primi mesi del 2026, ma è un viaggio turistico. Per quanto riguarda il wrestling, beh....sono il nuovo TNA International Champion quindi una difesa titolata in Italia potrebbe starci, perchè no? Rimanete sintonizzati.

Dove vedere Bound for Glory in streaming

Il prossimo PPV della TNA si terrà sabato 12 ottobre a Lowell, Massachusetts. Per seguirlo in streaming dall'Italia è possibile farlo dalla piattaforma di streaming TNA+ - https://watch.tnawrestling.com/home

Immagine di copertina via TNA Wrestling