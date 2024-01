OFFERTA SHOCK! Coppia di prese smart TP-Link a soli 18,99€!

La presa smart Tapo P100 rappresenta la scelta ideale per chi cerca un metodo moderno e intelligente per integrare un vecchio elettrodomestico o dispositivo elettronico nella propria rete domotica. Questo dispositivo consente di rendere smart qualsiasi apparecchio alimentato a corrente, a condizione di avere accesso a una connessione a Internet. Un prodotto davvero eccellente, soprattutto in termini di rapporto qualità/prezzo, che oggi diventa ancora più conveniente grazie alla promozione offerta da Amazon. Infatti, oggi potete acquistare ben due prese smart Tapo P100 al prezzo vantaggioso di soli 18,99€, con uno sconto del 24% sul prezzo originale di 24,99€!

Presa smart TP-Link Tapo P100, chi dovrebbe acquistarla?

Le prese intelligenti TP-Link Tapo P100 possono tornare utli a chiunque desideri rendere la propria abitazione più smart. Inoltre, rappresentano una soluzione semplice ed economica per modernizzare alcuni vecchi dispositivi. Con queste prese è possibile controllare l'accensione e lo spegnimento di apparecchi come luci, macchine del caffè e altro ancora tramite semplici comandi vocali ad Alexa o a Google Assistant.

La configurazione di queste prese smart è semplice ed intuitiva e in men che non si dica potrere automatizzare e controllare a distanza qualsiasi dispositivo elettrico con la massima flessibilità. Che siate interessati ad accendere le luci al tramonto o a rimanere qualche minuto in più a letto al mattino senza dovervi preoccupare di spegnere manualmente gli elettrodomestici, queste prese smart offrono la soluzione ideale.

Capaci di gestire un carico massimo di 2300 W e 10A, queste prese smart non richiedono alcun hub aggiuntivo per essere utilizzate, risultando così ideali anche per chi non dispone di una rete domotica consolidata e desidera semplicemente monitorare i consumi elettrici. Si tratta di una soluzione perfetta sia per gli appassionati di domotica che per chi desidera tenere sotto controllo i consumi e risparmiare sulla bolletta, senza necessariamente avere una rete domotica avanzata in casa. Le smart plug offrono un'elevata compatibilità con i principali assistenti vocali, rappresentando un'opportunità per ampliare l'ecosistema digitale domestico. Il tutto a un prezzo accessibile di soli 9,45€ a pezzo!

