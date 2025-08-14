Tutto pronto per l'edizione 2025 di Forbidden Door, quest'anno in programma dall'02 Arena di Londra, in UK. Ecco l'elenco dei match annunciati con la presenza di stelle provenienti dalla New Japan Pro Wrestling, e non solo.

AEW Unified Championship: Kazuchika Okada vs Swerve Strickland

Dopo aver sconfitto Kenny Omega in quell di All In, Okada si prepara a una grande sfida titolata: ad attenderlo c'è l'ex AEW World Champion Swerve Strickland.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

AEW Women's World Championship: Toni Storm vs Athena

Un match femminile che promette scintille. La campionessa in carica, "Timeless" Toni Storm, se la vedrà contro la ROH Women's World Champion nonchè vincitrice del Casino Gauntlet, Athena. Chi uscirà da Londra con l'alloro massimo attorno alla vita?

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

AEW TNT Championship: Kyle Fletcher vs Hiromu Takahashi

Don Callis aveva lanciato la sfida al meglio che la NJPW potesse offrire: a rispondere ci ha pensato l'ex IWGP Jr Heavyweight Champion Hiromu Takahashi!!

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Adam Copeland & Christian Cage vs Nick Wayne & Kip Sabian

La reunion che tutti i fan aspettavano! Dopo essere stati acerrimi rivali, Adam Copeland (ex Edge) e Christian Cage tornano a fare coppia: i loro avversari saranno Kip Sabian e l'attuale ROH World TV Champion Nick Wayne.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Lights Out Steel Cage Match: Jon Moxley, Gabe Kidd, Claudio Castagnoli, Matt Jackson, Nick Jackson vs Darby Allin, Will Ospreay, Kenny Omega, Kota Ibushi & Hiroshi Tanahashi

Un match all'interno della gabbia dove tutto sarà valido!! Da un lato il team capitanato da Jon Moxley e i suoi Death Riders, dall'altro quello di Darby Allin con un'aggiunta davvero particolare.....il presidente della New Japan Pro Wrestling Hiroshi Tanahashi!!

Tanahashi si trova attualmente nel suo tour di ritiro e quello di Forbidden Door sarà a tutti gli effetti il suo ultimo match in UK.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

AEW World Championship: Adam Page vs MJF

MJF incasserà il contratto del Casino Gauntlet in quel di Forbidden Door: riuscirà a interrompere il regno di "Hangman" o quest'ultimo continuerà a essere campione?

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Dove vedere Forbidden Door in streaming

L'evento della AEW sarà visibile in streaming, in diretta e poi on demand, su ThrillerTV.

Immagine di copertina via All Elite Wrestling