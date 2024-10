90 anni e non sentirli: il peluche di Paperino è DA AVERE!

Celebrate il 90° anniversario di Paperino con un meraviglioso peluche da collezione, ora disponibile su Disney Store a soli 33,75€ anziché 45€, risparmiando il 25%. Questo peluche celebra i nove decenni del famoso papero, alto circa 35 cm e realizzato con tessuti pregiati morbidissimi. Paperino appare in una classica tenuta da marinaio con finiture dorate e un cappello azzurro in velour, esibendo la sua iconica espressione imbronciata. Un'aggiunta imperdibile alla tua collezione, completa di una toppa commemorativa che celebra la lunga storia di Paperino fin dal 1934. Un peluche perfetto pronto a portare allegria con penne e piume nelle vostre case.

Vedi offerta su Disney Store

Peluche di Paperino, chi dovrebbe acquistarlo?

Il peluche di Paperino, celebrativo per il 90° anniversario, è un'aggiunta ideale per gli appassionati di personaggi Disney e i collezionisti di memorabilia legati all'universo dei cartoni animati. Questo pezzo da collezione è perfetto non solo per i fan di lunga data del simpatico Paperino, che hanno seguito le sue avventure fin dall'esordio nel 1934, ma anche per i nuovi ammiratori che desiderano avere un pezzo di storia dell'animazione. Il peluche è alto circa 35 cm e realizzato con tessuti pregiati, ritrae Paperino con il suo indimenticabile abito da marinaio.

Non solo collezionisti, ma anche famiglie con bambini troveranno nel peluche di Paperino un regalo perfetto che coniuga l'affetto verso un personaggio storico con la qualità di un oggetto da collezione. I dettagli ricamati, la qualità dei tessuti e l'espressione tipica del personaggio lo rendono un compagno ideale per giochi e avventure, stimolando l'immaginazione e il senso di amicizia nei più piccoli, oltre a essere un meraviglioso articolo da esposizione. Inoltre, la toppa commemorativa con la scritta "The Founding Feather Est. 1934" evidenzia l'unicità di questo peluche, rendendolo un must-have per chi vuole omaggiare il leggendario Paperino nel segno dei suoi novant'anni di simpatia. Questo bellissimo pupazzo è destinato a diventare il fiore all'occhiello delle collezioni di fan e appassionati.

In offerta su DisneyStore a 33,75€ anziché 45€, risparmiando il 25%, il peluche di Paperino del 90° anniversario rappresenta una meravigliosa opportunità per aggiungere un pezzo unico alla vostra collezione o per fare un regalo speciale ai fan di tutte le età. Con la sua qualità e il design affascinante, è un prodotto che vi consigliamo per celebrare questo amato personaggio nel migliore dei modi.

Vedi offerta su Disney Store