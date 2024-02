7 Wonders a un prezzo SUPER: costa solo 33€!

Il mondo dei giochi da tavolo è sempre molto apprezzato anche dai videogiocatori, ed ecco perché vi segnaliamo lo sconto su 7 Wonders, apprezzato gioco di successo di Asmodee pensato per un pubblico dai 10 anni in su e ideale per partite tra 3-7 giocatori. In edizione italiana, ora si porta a casa con uno sconto del 21%, con il prezzo che crolla quindi a 33,74€.

7 Wonders, chi dovrebbe acquistarlo?

Il gioco da tavolo di Asmodee, 7 Wonders, rappresenta un acquisto ideale per gli amanti della strategia e della storia antica, offrendo un'entusiasmante esperienza dove l'ingegno e la capacità di pianificazione sono messi alla prova. Indicato per chi ama sfide mentali e dinamiche di gioco collettive, vi sfiderà a gestire risorse, eserciti e progresso scientifico per far trionfare la vostra civiltà, come in un Sid Meier's Civilization in formato da tavolo.

Acclamato a livello internazionale con oltre 30 premi, 7 Wonders è apprezzato da tempo tra famiglie e amici. Con una durata media di 30 minuti a partita, offre un perfetto equilibrio tra coinvolgimento e giocabilità, il che lo rende adatto anche per quei momenti in cui cercate un intrattenimento veloce ma che sappia offrire della sostanza, stimolando il vostro ingegno e il vostro pensiero strategico.

All'interno della confezione trovate 148 Carte e 7 diverse plance della Meraviglia, oltre al regolamento che vi permetterà di scoprire subito come rendere trionfante la vostra civiltà. Ora in offerta a 33,74€, è insomma un'occasione unica per chi cerca un gioco da tavolo con cui divertirsi in compagnia, risparmiando il 21%.

