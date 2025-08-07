Attraverso il suo sito ufficiale, Planet Manga ha diffuso il calendario completo delle uscite di agosto 2025. Da segnalare il primo volume della nuova edizione di Buonanotte, Punpun di Inio Asano e i nuovi tankobon (anche con copertina variant) di Sakamoto Days e One-Punch Man.
Buonanotte, Punpun - New Edition 1
Punpun Punyama è un ragazzino qualunque in una città come tante. Coltiva tanti desideri, ma cosa riuscirà a ottenere? La disturbante odissea di un’esistenza tormentata del maestro Inio Asano torna in una nuova edizione che raccoglie i tredici tankobon originali in sette splendidi volumi da collezione.
One-Punch Man 32 Variant
Garo sta affrontando la coppia formata dal gigantesco Anziano Millepiedi e Acqua Oceanica Diabolica, due esseri misteriosi di infinita potenza, mentre due nuovi combattenti si uniscono alla battaglia.
Sakamoto Days 20 Variant
IL MATRIMONIO DI SAKAMOTO È A RISCHIO? Ora che è finito nel mirino della federazione giapponese di sicari, forse è il caso che Sakamoto si tenga lontano da casa per un po’. Ma cosa ne pensa la moglie Aoi? Nel frattempo, con il nuovo cambio di personalità, Slur è diventato una macchina assassina! IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX
Berserk Deluxe 12
Ganishuka, incapace di accettare la sudditanza, desidera superare i suoi signori della Mano di Dio e di estendere il suo impero a ogni angolo del mondo. Forte di un potere impressionante e di un’armata di creature maligne create grazie a una sorta di Bejelit artificiale, decide quindi di sfidare Grifis.
Bless Starter Pack
Udagawa è un modello con un sogno segreto, diventare un make-up artist, ma è convinto di non avere abbastanza talento. Sumisaki è un’aspirante modella insicura per via delle sue lentiggini. Grazie a un festival scolastico, scopriranno insieme il potere di realizzare le proprie aspirazioni superando difficoltà e pregiudizi.
Il calendario completo delle uscite Planet Manga di luglio 2025
07 agosto 2025
- Cold Blue, Hot Red 7
- The Elusive Samurai 15
- The Bugle Call 8
- I Cavalieri dello Zodiaco – Episode G: Requiem 5
- Sanda 9
- Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – Un Altro Mito di Hades: Dark Wing 6
- Cat’s Eye – Occhi di Gatto New Edition 7
- Kindergarten Wars 6
- Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition 14
- One-Punch Man 32
- One-Punch Man 32 Variant
- Sakamoto Days 20
- Sakamoto Days 20 Variant
- Kokoro No Program 4
- Elfa XXL – La Dieta Impossibile 5
- È Per Amore Se Non So Resisterti? 2
- Boruto – Two Blue Vortex 4
- World's End Blue Bird 2
- Pluto 4
- Spy x Family 11
- Bleach 62
- Bleach 3
28 agosto 2025
- Otherside Picnic 14
- Ender Geister - The Last Exorcist 13
- Cold Lonely Death 9
- Agente 008 32
- L'Immortale: Il Libro Dell'Era Bakumatsu 10
- Berserk Deluxe 12
- Lycoris Recoil 4
- Food Wars 36
- Food Wars 35
- Bless 6
- Bless Starter Pack
- Food Wars 34
- Food Wars 33
- Food Wars 32
- Food Wars 31
- Inuyashiki Omnibus 2
- Elden Ring - Become Lord 2
- Buonanotte, Punpun - New Edition 1
- Dororo e Hyakkimaru – La Leggenda 9