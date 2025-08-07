Attraverso il suo sito ufficiale, Planet Manga ha diffuso il calendario completo delle uscite di agosto 2025. Da segnalare il primo volume della nuova edizione di Buonanotte, Punpun di Inio Asano e i nuovi tankobon (anche con copertina variant) di Sakamoto Days e One-Punch Man.

Buonanotte, Punpun - New Edition 1

Punpun Punyama è un ragazzino qualunque in una città come tante. Coltiva tanti desideri, ma cosa riuscirà a ottenere? La disturbante odissea di un’esistenza tormentata del maestro Inio Asano torna in una nuova edizione che raccoglie i tredici tankobon originali in sette splendidi volumi da collezione.

One-Punch Man 32 Variant

Garo sta affrontando la coppia formata dal gigantesco Anziano Millepiedi e Acqua Oceanica Diabolica, due esseri misteriosi di infinita potenza, mentre due nuovi combattenti si uniscono alla battaglia.

Sakamoto Days 20 Variant

IL MATRIMONIO DI SAKAMOTO È A RISCHIO? Ora che è finito nel mirino della federazione giapponese di sicari, forse è il caso che Sakamoto si tenga lontano da casa per un po’. Ma cosa ne pensa la moglie Aoi? Nel frattempo, con il nuovo cambio di personalità, Slur è diventato una macchina assassina! IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Berserk Deluxe 12

Ganishuka, incapace di accettare la sudditanza, desidera superare i suoi signori della Mano di Dio e di estendere il suo impero a ogni angolo del mondo. Forte di un potere impressionante e di un’armata di creature maligne create grazie a una sorta di Bejelit artificiale, decide quindi di sfidare Grifis.

Bless Starter Pack

Udagawa è un modello con un sogno segreto, diventare un make-up artist, ma è convinto di non avere abbastanza talento. Sumisaki è un’aspirante modella insicura per via delle sue lentiggini. Grazie a un festival scolastico, scopriranno insieme il potere di realizzare le proprie aspirazioni superando difficoltà e pregiudizi.

