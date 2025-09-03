Attraverso il suo sito ufficiale, Planet Manga ha diffuso il calendario completo delle uscite di settembre 2025. Da segnalare il 12° volume della Deluxe Edition di Berserk e i cofanetti di Blame! Extra e L'Attacco Dei Giganti Full Color Edition.
Berserk Deluxe Edition Vol. 12
LA NUOVA SQUADRA DEI FALCHI RIUSCIRÀ A SCONFIGGERE ANCHE QUESTO TERRIFICANTE AVVERSARIO? Ganishuka, incapace di accettare la sudditanza, desidera superare i suoi signori della Mano di Dio e di estendere il suo impero a ogni angolo del mondo. Forte di un potere impressionante e di un’armata di creature maligne create grazie a una sorta di Bejelit artificiale, decide quindi di sfidare Grifis.
Chainsaw Man 20
Dopo aver scoperto cos’è successo a Nayuta, il Chainsaw Man nero perde il controllo, scatenandosi e divorando un diavolo dopo l’altro. Mentre Yoru riflette su come sconfiggere Chainsaw Man, la Pubblica Sicurezza cospira ed entra in scena il Diavolo-Vecchiaia…
Buonanotte, Punpun – New Edition 2
Punpun era un ragazzo qualunque in una città come tante. Le cose, però, sono cambiate: i genitori hanno divorziato, l’amore della sua vita vuole ucciderlo… e Dio sta cominciando a essere cattivo con lui. Cos’altro potrà succedergli?
Blame! Extra Master Edition - Cofanetto
Blame! Academy and so on, Noise e Blame! La fuga dei pescatori della base elettrica: i tre extra che espandono l’universo narrativo di Blame! in una riedizione Master di grande formato che valorizza le splendide tavole del maestro Tsutomu Nihei. Volumi acquistabili a sé o in un cofanetto da affiancare ai precedenti dedicati alle versioni master delle opere di Nihei: Blame!, Biomega/Abara e Knights of Sidonia.
L'Attacco Dei Giganti Full Color Edition Cofanetto
UNA SELEZIONE DI CAPITOLI DEL MANGA DI CULTO DI HAJIME ISAYAMA INTERAMENTE A COLORI. Brutali, spietati, famelici. Per sfuggire ai giganti, l’umanità ha trovato protezione all’interno di alte mura. Per quanto potrà sopravvivere? I migliori capitoli della saga scelti dai lettori, dagli editor e dall’autore stesso, Hajime Isayama, in una nuova versione a colori. I quattro volumi sono disponibili singolarmente o in un’unica soluzione in cofanetto.
Il calendario completo delle uscite Planet Manga di settembre 2025
04 settembre 2025
11 settembre 2025
- Togen Anki - Sangue Maledetto 19
- Shangri-La Frontier Expansion Pass 20
- Shangri-La Frontier 20
- Shy 24
- Honeko Akabane's Bodyguards 8
- Gokurakugai 5
- Tank Chair 6
- Spy×Family 15
- Star Wars: L'Alta Repubblica - L'Equilibrio In Bilico: Premonizione
- Magic the Gathering: Destroy all Humankind – They Can't Be Regenerated 6
18 settembre 2025
- Arte 20
- Wind Breaker 14
- Rooster Fighter 9
- Nyaight Of The Living Cat 6
- Ender Geister - The Last Exorcist 14
- Ken Il Guerriero - Hokuto No Ken Extreme Edition 15
- Katana Beast 4
- Make The Exorcist Fall in Love 9
- Dead Account 5
- Blue Lock - Episode Nagi 6
- Elfa XXL - La Dieta Impossibile 6
- Elden Ring - La Via per L'Albero Madre 7
- After Midnight Skin 3
- Tower Dungeon 2
- Tashiro, Che Tipo! 2
- Blood-Crawling Princess Of A Ruined Country 2
25 settembre 2025
- True Beauty 19
- Kaijin Reijoh 12
- Gantz:E 8
- 10 Cose Che Voglio Fare Prima Dei 40 Anni 2
- Centuria 2
- Living With Him - Bundle
- Living With Him
