Attraverso il suo sito ufficiale, Sergio Bonelli Editore ha ufficializzato il calendario delle uscite previste a settembre 2025. Da segnalare l'ultimo volume della ristampa integrale di Gea e il primo volume della collana Tex e El Morisco.

Gea Vol. 9 – La Casa dei Canti

Arriva in libreria l’ultimo capitolo: si chiude la saga di Gea e i baluardi!Le battaglie contro gli invasori proseguono, mentre i Diavoli cercano di creare una nuova razzapiù idonea alla vita sulla Terra… Ultimo atto perla biondina rockettara che “sembra” aver definitivamente appeso la chitarra al chiodo. Tuttoprecipita verso l’inevitabile scontro finale!

Tex e El Morisco Vol. 1 – Il Signore dell’Abisso

Approda in libreria una nuova collana imperdibile per gli appassionati di Tex: la raccolta di tutte le storie che vedono in campo il mitico Morisco! Alleato e compagno di mille avventure, lo studioso è esperto di magia egiziana e azteca, erbologia e scienze occulte. In questa prima uscita i Pards faranno la conoscenza dello stregone di Pilares, affronteranno il sanguinario apache El Plateado e scopriranno il terribile segreto nascosto nella Sierra Encantada.

Senzanima Vol. 2 – Fame Artist Edition

Sergio Bonelli Editore celebra il successo della serie Senzanima, creando per tutti i fan un prodotto da collezione: l’edizione in bianco e nero della serie, arricchita da contenuti extra e dalle sceneggiature originali! Arriva in libreria il secondo capitolo di questa nuova collana dedicata al celebre spin off di Dragonero, che narra le avventure del giovane Ian Aranill al soldo della famigerata compagnia mercenaria.

Dylan Dog – Il Giorno del Giudizio

Nuova uscita della raccolta “Graphic novel” dedicata alle storie dei grandi maestri che hanno prestato il proprio talento all’Indagatore dell’Incubo. Un angelo cade in picchiata, abbattuto da un missile. I morti escono dalla tomba in cerca di chi giudichi i loro peccati. È davvero il Giorno del Giudizio? Sembra una farsa scaturita da un sogno, una girandola di umorismo macabro che ricorda certe barzellette, o certi involontari… giochi di parole!

Cofanetto Un Anno con Zagor 2024

Una pregiata box di legno pensata per raccogliere un’intera annata di pubblicazioni della serie mensile dedicata allo Spirito con la Scure! Un modo per celebrare le Avventure di Zagor, conservando in un elegante cofanetto da collezione i numeri dal 702 al 713.

