Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Marvel ha diffuso il calendario completo delle uscite di settembre 2025. Da segnalare il primo albo dell'evento Ultimate Spider-man Incursion e l'omnibus Fantastici Quattro/Destino 2099.

Ultimate Spider-Man – Incursion 1 – Variant Cover

Il crossover tra l’Universo Marvel e l’Universo Ultimate comincia qui! Prima che il Creatore deviasse il corso della storia di Terra-6160, lasciò a Miles Morales una chiave per raggiungere il suo nuovo universo. Ma quando la sua sorellina Billie la attiva accidentalmente, tocca a Spider-Man salvarla! Due degli scrittori più entusiasmanti del momento, Deniz Camp (Ultimates) e Cody Ziglar (Miles Morales: Spider-Man), uniscono le forze per dare vita a un’avventura che cambierà per sempre Miles e l’Universo Ultimate! Disegni dell’astro nascente Jonas Scharf, l’artista di Ultimate Universe: Un anno dopo e Dark X-Men!

Fantastici Quattro/Destino 2099 – Marvel Omnibus

La saga completa del Dottor Destino nell’anno 2099 e dei suoi odiati nemici, i Fantastici Quattro, raccolta in un unico volume! Il più grande cattivo Marvel sbarca in una nuova era per governarla con pugno di ferro! Misteriosamente sopravvissuto fino all’alba del XXII secolo, Victor Von Doom reclama il suo trono a Latveria e riparte alla conquista del mondo intero. Ma dal passato del dispotico monarca tornano anche Reed Richards e il resto dei Fantastici Quattro.

Annihilation Conquest – Marvel Omnibus

Dopo la terribile guerra che ha devastato la galassia, è tempo di ricostruzione. I Nova Corps sono distrutti e resta solo Richard Rider a tenere alta la loro bandiera. Chi si ergerà a difesa del cosmo dalla minaccia di Ultron? Dan Abnett, Andy Lanning e Keith Giffen firmano il seguito di Annihilation e rilanciano i Guardiani della Galassia!

Avengers di Brian M. Bendis – Marvel Omnibus

Thor, Capitan America e Iron Man di nuovo assieme! L’esordio di una nuova formazione che vede tra le sue file SpiderMan, Wolverine e Spider-Woman. La prima missione li vedrà fronteggiare uno dei loro avversari più pericolosi: Kang il Conquistatore. Brian M. Bendis ricostituisce i classici Avengers per la nuovissima Età degli eroi!

G.O.D.S. – L’Errore Più Grande

L’equilibrio universale è in pericolo! • Al centro dell’universo ci sono forze onnipotenti che danno forma alla realtà. Fino a ora sono rimaste nascoste, ma i loro schemi stanno per essere rivelati. • Gli agenti di queste entità cosmiche sono da sempre in lotta fra loro, ma ora lo scontro tra le Autorità Superiori e l’Ordine Naturale delle Cose sta per deflagrare. • Jonathan Hickman e Valerio Schiti riscrivono la cosmologia dell’Universo Marvel!

