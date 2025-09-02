Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Disney ha calendarizzato le uscite previste per settembre 2025, mese in cui si festeggia il 95° compleanno di Pluto. Da segnalare Buck Alias Pluto e il Richiamo della Foresta e Il Bianco e il Nero.

Supertopolino 3641 + Statua Topolino e Pluto

Pluto festeggia il suo novantacinquesimo anniversario! Per l’occasione, solo con Topolino 3641, potrete trovare una nuova statuina 3D di 10,5 cm che celebra l’amicizia tra Topolino e il suo fedele amico a quattro zampe. Il disegno della statuina è originale, realizzato da Federico Butticé.

Buck Alias Pluto e il Richiamo della Foresta

“Ispirato al famoso romanzo di Jack London”, si legge sotto il titolo della prima tavola di questa storia firmata nel 1984 da Guido Martina e Romano Scarpa. Le vicende del cane Buck sono raccontate con qualche licenza narrativa, ma non con minor spirito avventuroso, nel contesto della corsa all’oro delle regioni del Grande Nord, con Topolino nei panni di Thornton, Basettoni come giudice Miller e Gambadilegno nel ruolo di perfido cacciatore. La parodia viene qui riproposta, con approfondimenti redazionali, per celebrare il 95esimo anniversario di Pluto.

Il Bianco e il Nero

Dopo essersi nutrito della paura dei Topolinesi e avere spiazzato i lettori con l’avventura Io sono Macchia Nera, il cattivo più tenebroso dell’universo Disney torna per consolidare il suo antico ruolo di Re del Male nel secondo avvincente capitolo Il bianco e il nero, firmato ancora una volta da Marco Nucci ai testi e Casty ai disegni. La partita a scacchi sta per cominciare, e si gioca in due, ma oltre a Topolino e Macchia Nera sulla scacchiera ci sono molte altre pedine…

Le Avventure di Pippo Holmes

Sherlock Holmes, uno dei personaggi più iconici della letteratura, simbolo del giallo e del mistero, ha ispirato molti scrittori, registi e fumettisti del calibro di Bruno Enna e Paolo Mottura che, con Pippo Holmes in: una salsa in rosso e Pippo Holmes in: il gattino dei Bauskerville, omaggiano l’infallibile e geniale investigatore privato nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle. Due imperdibili “casi” da risolvere per l’eccentrico detective pippide con la testa tra le nuvole, dotato di una certa sagacia e accompagnato dal suo fido assistente John H. Topson. Questo elegante volume dal dorso dettaglio e dettagli in oro è impreziosito da curiosità e dietro le quinte della lavorazione.

Le Indagini del Commissario Topalbano – Nuove Avventure Ispirate ai Romanzi di Andrea Camilleri

Un’edizione di pregio che rende omaggio attraverso il fumetto disneyano al grande scrittore siciliano – amico di Topolino – e a Salvo Montalbano, il celebre personaggio letterario e televisivo nato dalla sua penna, a cui è ispirato il simpatico commissario con le “orecchie da Topo”. Il volume, realizzato in occasione delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri, raccoglie le avventure Topolino e il ferro di Orlando e Topolino e la voce del mandorlo, scritte da Francesco Artibani e disegnate da Giampaolo Soldati. Le storie sono proposte in una versione inedita da collezione, arricchite nei dialoghi dal “linguaggio vigattese”. A corredo della pubblicazione, un ricco apparato redazionale con contributi autoriali e un glossario.

Il calendario completo delle uscite Panini Disney di settembre 2025

04 settembre 2025

11 settembre 2025

18 settembre 2025

Papermitologia 10

Disney Big 210

Topolino 3644

25 settembre 2025