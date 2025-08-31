Attraverso il suo sito ufficiale, Panini DC Italia ha diffuso il calendario completo delle uscite di settembre 2025. Nel mese del Batman Day, ci sono da segnare i numerosi volumi dedicati a Joker e la nuova serie dei Nuovi Dei.

Crisi d’Identità – DC Absolute

Uno dei più celebri eventi DC finalmente raccolto in un volume di pregio! L’omicidio di Sue Dibny, moglie di Elongated Man, ha scosso l’intera comunità. Il più grande e oscuro segreto dei supereroi sarà presto svelato! Un racconto straziante firmato da Brad Meltzer e magistralmente illustrato da Rags Morales.

Batman – Schemi Oscuri Volume 1: Le Ferite della Città

Due misteriosi casi all’inizio della carriera di Batman! Solo il più grande detective del mondo può spezzare il nuovo ciclo di crimini che si è abbattuto su Gotham. L’Uomo Pipistrello nella sua essenza: un uomo che fa affidamento sul proprio ingegno, sulle proprie abilità fisiche e sulle risorse che ha a disposizione! Maghi neri, scienziati pazzi e criminali superstiziosi e codardi nell’interpretazione di due dei migliori autori emergenti in circolazione: Dan Watters e Hayden Sherman!

I Nuovi Dei Volume 1 – Il Cielo che Cade

Un antico dio è morto… e nuovi dei stanno per nascere! Dopo la morte di Darkseid, Metron pronuncia una profezia sconvolgente: la fine è vicina, e giungerà per mano di un esercito intergalattico e un bambino misterioso. Sulla Terra, Scott Free e Big Barda affrontano le sfide della genitorialità, ignari del caos che sta per travolgerli. Il visionario team creativo formato da Ram V (Detective Comics) ed Evan Cagle (Superman and the Authority) dà vita a una saga di proporzioni cosmiche, pronta a rinnovare il mito del Quarto Mondo per una nuova generazione di lettori.

Batman – Terra di Nessuno Volume 2 (DC Omnibus)

Gotham City è ancora tagliata fuori dal resto della civiltà, preda di una legge della giungla spietata dove dominano i più forti e violenti. Solo Batman, i suoi alleati e quel che resta della Polizia di Gotham cercano di tenere acceso un barlume di speranza e di ordine. Tutt’a un tratto, all’orizzonte appare un aspirante salvatore: Lex Luthor! Ma ci sarà da fidarsi? La monumentale conclusione di uno dei macro-archi narrativi più importanti della storia editoriale dell’Uomo Pipistrello!

Batman Day 2025

Ritorna il volume che celebra il Batman Day! Un’imperdibile celebrazione del Cavaliere Oscuro con alcuni degli autori simbolo del fumetto mondiale! Cinque storie che raccontano le più importanti sfaccettature dell’eroe di Gotham per neofiti ed esperti! Ospiti speciale, Matches Malone e tante altre vecchie conoscenze!

Panini DC Italia - il calendario completo di settembre 2025

04 settembre 2025

11 settembre 2025

18 settembre 2025

25 settembre 2025