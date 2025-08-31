Attraverso il suo sito ufficiale, Panini DC Italia ha diffuso il calendario completo delle uscite di settembre 2025. Nel mese del Batman Day, ci sono da segnare i numerosi volumi dedicati a Joker e la nuova serie dei Nuovi Dei.
Crisi d’Identità – DC Absolute
Uno dei più celebri eventi DC finalmente raccolto in un volume di pregio! L’omicidio di Sue Dibny, moglie di Elongated Man, ha scosso l’intera comunità. Il più grande e oscuro segreto dei supereroi sarà presto svelato! Un racconto straziante firmato da Brad Meltzer e magistralmente illustrato da Rags Morales.
Batman – Schemi Oscuri Volume 1: Le Ferite della Città
Due misteriosi casi all’inizio della carriera di Batman! Solo il più grande detective del mondo può spezzare il nuovo ciclo di crimini che si è abbattuto su Gotham. L’Uomo Pipistrello nella sua essenza: un uomo che fa affidamento sul proprio ingegno, sulle proprie abilità fisiche e sulle risorse che ha a disposizione! Maghi neri, scienziati pazzi e criminali superstiziosi e codardi nell’interpretazione di due dei migliori autori emergenti in circolazione: Dan Watters e Hayden Sherman!
I Nuovi Dei Volume 1 – Il Cielo che Cade
Un antico dio è morto… e nuovi dei stanno per nascere! Dopo la morte di Darkseid, Metron pronuncia una profezia sconvolgente: la fine è vicina, e giungerà per mano di un esercito intergalattico e un bambino misterioso. Sulla Terra, Scott Free e Big Barda affrontano le sfide della genitorialità, ignari del caos che sta per travolgerli. Il visionario team creativo formato da Ram V (Detective Comics) ed Evan Cagle (Superman and the Authority) dà vita a una saga di proporzioni cosmiche, pronta a rinnovare il mito del Quarto Mondo per una nuova generazione di lettori.
Batman – Terra di Nessuno Volume 2 (DC Omnibus)
Gotham City è ancora tagliata fuori dal resto della civiltà, preda di una legge della giungla spietata dove dominano i più forti e violenti. Solo Batman, i suoi alleati e quel che resta della Polizia di Gotham cercano di tenere acceso un barlume di speranza e di ordine. Tutt’a un tratto, all’orizzonte appare un aspirante salvatore: Lex Luthor! Ma ci sarà da fidarsi? La monumentale conclusione di uno dei macro-archi narrativi più importanti della storia editoriale dell’Uomo Pipistrello!
Batman Day 2025
Ritorna il volume che celebra il Batman Day! Un’imperdibile celebrazione del Cavaliere Oscuro con alcuni degli autori simbolo del fumetto mondiale! Cinque storie che raccontano le più importanti sfaccettature dell’eroe di Gotham per neofiti ed esperti! Ospiti speciale, Matches Malone e tante altre vecchie conoscenze!
Panini DC Italia - il calendario completo di settembre 2025
04 settembre 2025
11 settembre 2025
- Power Girl 3 - Casa Dolce Casa
- Batman e Robin e Howard: Vacanze Estive
- Robin: Figlio Di Batman
- Joker: L'Avvocato Del Diavolo
- Batman 118
- Batman 118 Variant Cover
- Absolute Batman 5
- Batman ‘89 2 - Eco
- Crisi d'Identità - DC Absolute
- La Lega della Giustizia d’America Vol. 6
- Doom Patrol di John Byrne
- Crisi d’Identità – DC Absolute
18 settembre 2025
- Batman: Il Figlio Dei Sogni
- JSA di Geoff Johns 9 - Venga Il Tuo Regno
- DC Pocket Collection Batman: Cavaliere Bianco
- DC Horror Compact DC Vs. Vampires
- Batman Confidential 2 - Un Riflesso Distorto
- Joker - Joker's Asylum
- Joker - Storie Dall'Arkham Asylum
- Superman 25
- Justice League Unlimited Presenta 3
- Joker - Bersagli Facili
- Joker - La Serie Animata
- Joker - The Killing Jokers
- Batman/Superman: I Migliori del Mondo 32
- Absolute Superman 5
- Batman: Detective Comics 2 - Notturno di Gotham: Atto I
- Titans 3 - Risentimento
- Lanterna Verde 4 - Corpo Civile
- I Nuovi Dei 1 - Il Cielo Che Cade
- DC Horror Presenta… Libro Uno
- Batman: Schemi Oscuri 1 - Le Ferite Della Città
- DC Limited Collector's Edition Batman: Il Lato Oscuro Di Gotham
- Batman Day 2025
- Batman di Tom King - Companion - DC Omnibus
- Batman – Terra di Nessuno Volume 2 - DC Omnibus
25 settembre 2025
- JLA di Joe Kelly 1 - I Distruttori
- House Of Mistery: Lo Spazio Interstiziale 3
- Joker: L'Ultima Risata
- Joker: Il Principe Pagliaccio Del Crimine
- Joker: La Guerra Degli Scherzi E Degli Enigmi
- Joker: Show Time
- Joker Vs. Robin
- Wonder Woman 19
- DC Facsimile Edition New Teen Titans 1
- Batman e Robin 18
- Batman: L'Ultimo Halloween 8
- Batman e Robin: Anno Uno 9
- Absolute Wonder Woman 5
- Joker/Luthor - DC Absolute