Attraverso il suo sito ufficiale, Panini DC Italia ha diffuso il calendario completo delle uscite di ottobre 2025. Da segnalare Superman Volume 1 - Supercorp con l'inizio del bellissimo ciclo di Joshua Williamson e la versione Absolute di Crisi di Identità uno dei migliore eventi DC di sempre.

Crisi d’Identità – DC Absolute

Prodotto in caricamento

Uno dei più celebri eventi DC finalmente raccolto in un volume di pregio! L’omicidio di Sue Dibny, moglie di Elongated Man, ha scosso l’intera comunità. Il più grande e oscuro segreto dei supereroi sarà presto svelato! Un racconto straziante firmato da Brad Meltzer e magistralmente illustrato da Rags Morales.

Wonder Woman – Terra Uno [DC Pocket Collection]

Prodotto in caricamento

La società utopica creata dalle Amazzoni sull’Isola Paradiso va stretta alla giovane principessa Diana, che non vede l’ora di liberarsi dalla gabbia dorata in cui è stata confinata dalla regina Ippolita. • Il sogno diventa realtà quando Steve Trevor, pilota di un aereo dell’aviazione statunitense, si schianta sulla loro isola. • Sfidando la legge imposta da sua madre, Diana riporta Steve al mondo degli uomini, dando così principio alla leggenda della Donna delle Meraviglie! • Il geniale scrittore Grant Morrison (Invisibles) e il talentuoso artista Yanick Paquette (Swamp Thing) rivisitano le origini di Wonder Woman!

Luthor/Joker – DC Absolute

Prodotto in caricamento

Lex Luthor e Joker sono i criminali per eccellenza dell’Universo DC e hanno intelletto e volontà per distruggere le loro nemesi… Ma da dove nasce l’avversione di Luthor per Superman? Lo scopriamo in una storia che scava nella sua psiche! E quando Joker esce dall’Arkham Asylum, ci sono conti da regolare con tutti… e una città da riconquistare! Dal genio delle superstar Brian Azzarello e Lee Bermejo, due volumi che ridefiniscono i due cattivi più carismatici del fumetto in un unico cofanetto!

Superman Volume 1: Supercorp

L’inizio del ciclo di Superman firmato da Joshua Williamson! Nessuno ricorda più l’identità segreta di Kal-El ed è tutta colpa di Lex Luthor! Imprigionato ma in cerca di redenzione, la storica nemesi dell’Uomo d’Acciaio ha un regalo per lui… L’inizio di una saga appassionante illustrata da Jamal Campbell!

Animal Man: Uomo e Animale

Prodotto in caricamento

Un’epica saga scritta da Grant Morrison! Le bizzarre avventure di Animal Man, un supereroe non così noto alle prese con problemi della vita reale e dilemmi etici. Buddy Baker è un marito premuroso, un padre devoto, un attivista

per i diritti degli animali e un essere dotato di superpoteri… ma mentre cerca di essere all’altezza di tutti i suoi ruoli, si rende conto che nella vita non esistono solo situazioni bianche o nere. Una nuova edizione in tre volumi per un ciclo narrativo che ha fatto la storia dei comics!

Panini DC Italia - il calendario completo di ottobre 2025

09 ottobre 2025

16 ottobre 2025

Fables Special - Cenerentola: Una Fiaba È Per Sempre 2

Piccolo Batman: Mese Uno

Animal Man: Uomo e Animale

Batman e Robin Volume 2: Dolori Della Crescita

Batman 119

Absolute Batman 6

Dc Limited Collector's Edition Batman: I Casi Più Strani

Peacemaker Presenta: Vigilante & Eagly

Nightwing Volume 1: Lo Spettacolo Continua

23 ottobre 2025