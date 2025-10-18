Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Comics ha ufficializzato le uscite previste per ottobre 2025. Da segnalare il nuovo, attesissimo Asterix in Lusitania e l'Official Artbook di Disney Anthology.

Disney Anthology Official Artbook

Questo pregiato volume raccoglie tutti gli artwork dell’intera collezione di carte Disney Anthology, ideata da Dario Moccia, che ripercorre la storia dei Walt Disney Animation Studios e l’età d’oro dell’animazione, omaggiando i cortometraggi cinematografici e televisivi più iconici a partire da Steamboat Willie del 1928. Ognuna delle 160 card rappresenta un’opera d’arte originale e inedita, creata appositamente da grandi illustratori contemporanei per celebrare la magia dell'animazione Disney. All’interno, una card promo esclusiva ideata e realizzata da Claudio Sciarrone.

Edenwood – A Caccia di Demoni

Rion Astor è un ragazzo di William’s Bay, nel Wisconsin. Quando la sua ragazza scompare, si mette sulle sue tracce e finisce a Edenwood, un mondo oscuro e magico, tormentato da un conflitto eterno tra streghe e demoni. Presto Rion si ritrova alla guida di una squadra di ammazza-demoni, ma il suo vero potere risiede nell’armatura magica donatagli dal suo mentore, Bastille. Tony S. Daniel (Batman) dà vita a un dark fantasy violento e affascinante, tra spade, mostri e incantesimi dove la regola è una sola: sopravvivere.

Star Wars: Darth Maul – Black, White & Red

Uno dei cattivi più famosi della saga di Star Wars è protagonista di racconti tanto epici quanto malvagi, illustrati in un evocativo bianco e nero sporcato dal rosso acceso della spada laser di un Sith! Storie d’avventura, vendetta, azione e orrore firmate dai migliori autori del fumetto USA, fra cui l’italiano Stefano Raffaele, in un regalo perfetto per chi teme, ma adora, Darth Maul!

Asterix in Lusitania

Il nuovo, inedito albo a fumetti di Asterix, il 41° dell’amatissima serie BD. Dopo Asterix e l’Iris Bianco, Fabcaro e Didier Conrad, firmano la nuova avventura gallica: un viaggio alla scoperta della Lusitania, antico nome della regione che corrisponde all’attuale Portogallo

Aliens vs. Avengers

Il mondo per come lo conoscevamo è scomparso: in seguito all’outbreak degli xenomorfi su diversi pianeti, intere razze e civiltà sono state eliminate dall’esistenza per sempre. Il “perfetto organismo” ha quindi preso possesso della Terra, e solo una cittadella della Weyland-Yutani, una vera e propria fortezza pensata per evenienze come questa, resiste all’apocalisse. È qui che si trova quel che resta degli Avengers, che combatteranno fino all’ultimo la macchina di

morte che ha devastato i pianeti dello spazio conosciuto. Da Jonathan Hickman ed Esad Ribić, lo scontro che tutti stavamo aspettando!

Il calendario completo delle uscite Panini Comics di ottobre 2025

09 ottobre 2025

16 ottobre 2025

23 ottobre 2025

Cyberpunk 2077: Psycho Squad 2077

Disney Anthology Official Artbook - Edizione Deluxe

L'Eternauta: Il Ritorno - La Fine Del Mondo 3

Disney Anthology Official Artbook

The Complete Peanuts 10

30 ottobre 2025