Attraverso un comunicato stampa, Edizioni BD e J-POP Manga hanno reso disponibile il calendario delle uscite previste a ottobre 2025. Da segnalare The Fragrant Flower Blooms with dignity, uno dei titoli più romantici dell'anno,

il dark fantasy A Kingdom of Quartz, Frieren - Oltre la fine del viaggio Il Romanzo: Preludio che raccoglie cinque racconti in prosa sul passato dell’elfa maga dalla lunga vita e dei suoi compagni di viaggio, e infine DanDaDan 20 anche in versione variant edition firmata dal re del global manga Tony Valente.

Something is Killing the Children Volume 8 – Storie Lungo la Strada

Cosa accadde alla mitica cacciatrice di mostri Erica Slaughter nei suoi anni di formazione, prima della saga di Archer’s Peak? Scoprilo in questo volume di racconti brevi in stile “Anno Zero” che segue la protagonista in viaggio tra varie città della campagna americana, luoghi piccoli e remoti ma che nascondono in realtà pericoli enormi. Un punto di partenza perfetto per i nuovi lettori del capolavoro horror che mescola atmosfere alla Twin Peaks all’azione e ai toni sovrannaturali di Buffy e Supernatural, dalla penna della stella James Tynion IV (Batman) e dal ta – lento grafico tutto italiano di Wer – ther Dell’Edera (Batman/Dylan Dog, Il Corvo: Memento Mori) .

A Kingdom of Quartz 1 - Edizione Deluxe

L'edizione deluxe include il volume con sovraccoperta variant, due segnalibri e un set di 6 cards da collezione - Gli angeli... ovvero i guerrieri che, obbedendo alla volonta della dea, proteggono dai demoni il Regno di Quartz. Malgrado venga disprezzata per essere nata con le ali nere, l'orfana Blue è fermamente decisa a realizzare il sogno di diventare anche lei un angelo. Riponendo fiducia nella dea e tenendo viva la propria fede, è infatti certa che il suo desiderio potrà un giorno avverarsi. L'incontro con Cassian, il principe ereditario di Quartz, segna però l'inizio di una serie di eventi destinati a cambiarle la vita. Sarà forse proprio questa giovane ragazza l'unica persona in grado di fronteggiare le tenebre che si celano in questo reame illuminato dalla splendida luce della fede?

DanDaDan 20

Il gruppo è uscito dal cesto maledetto e ha sconfitto Teufels Märchenkarte, però a causa dei dolci che ha mangiato... Momo è diventata piccolissima! Mentre Seiko cerca un modo per farla tornare normale, la ragazza continua ad andare a scuola, ma durante una lezione comincia a pensare che quello che le è successo potrebbe avere punti in comune con la leggenda delle fate. Così, durante l'intervallo, si reco in biblioteca insieme agli altri per C indagare. A un certo punto... avvista uno gnomo?!

The Fragrant Flower Blooms with Dignity 1

Rintaro frequenta il secondo anno di un noto liceo di teppisti e, anche se ha tutto l’aspetto di un delinquente, ha un grande cuore. Un pomeriggio, mentre aiuta i genitori nella pasticceria di famiglia, incontra una ragazza dal nome Kaoruko. Tra i due c’è subito grande feeling, ma l’armonia viene spezzata quando Rintaro scopre che Kaoruko è una studentessa della prestigiosa accademia femminile di fronte alla sua scuola! Lei, che con il suo sorriso spazza via le preoccupazioni di chiunque, non sembra però preoccuparsene molto. E il loro rapporto sempre più stretto non passa inosservato agli occhi dei rispettivi compagni di classe...

Frieren oltre la fine del viaggio - Il Romanzo Preludio

Frieren, Fern, Stark, Lawine e Kanne, Aura... Saranno alleati, compagni, nemici. Ma prima? Queste sono storie accadute quando ancora Frieren la maga non aveva cominciato il suo viaggio "per riuscire a comprendere gli esseri umani”.

Il calendario completo delle uscite Edizioni BD e J-POP Manga di ottobre 2025

Dal 6 al 12 ottobre 2025

Dal 13 al 19 ottobre 2025

Dal 20 al 26 ottobre 2025

Dal 27 ottobre al 2 novembre 2025