Prime Video ha diffuso le novità in arrivo in streaming a settembre 2025. Da segnalare la Stagione 2 di Gen V, spin-off di The Boys, e le prime due stagioni di Helluva Boss dai creatori di Hazbin Hotel.

Gen V Stagione 2 - 8 episodi: primi 3 disponibili dal 17 settembre e i successivi uno ogni mercoledì fino al 22 ottobre

In Gen V Stagione 2, la scuola è ricominciata. Mentre il resto dell'America è costretto ad adeguarsi al pugno di ferro di Homelander, alla Godolkin University il misterioso nuovo Rettore annuncia un programma di studi che promette di rendere gli studenti più potenti che mai. Cate e Sam vengono celebrati come eroi, mentre Marie, Jordan ed Emma tornano al college con riluttanza, segnate da mesi di traumi e perdite. Ma è difficile prestare attenzione alle feste e alle lezioni mentre è in corso la guerra tra umani e Supes, sia all'interno che all'esterno del campus. La banda viene a conoscenza di un programma segreto che risale alla fondazione della Godolkin e che potrebbe avere implicazioni più grandi di quanto si possa immaginare. E, in qualche modo, Marie ne fa parte.

Helluva Boss - 2 stagioni + 2 episodi speciali dal 10 settembre

Ambientato all'inferno, Helluva Boss segue le vicende di Blitzo (la “o” è muta), un diavoletto nato all'inferno, eccentrico leader dell'I.M.P. (Impresa Morte Professionale), una piccola e caotica organizzazione di assassini che prospera grazie a un grimorio magico, e una complicata relazione con il principe demone Stolas. Insieme alla sua squadra altrettanto caotica ed eterogenea - Moxxie, un tiratore scelto ligio alle regole; Millie, un' impulsiva e abile assassina; e Loona, la loro sarcastica receptionist, votata all'inferno - Blitzo viene incaricato di uccidere bersagli nel mondo umano. Cercando di conciliare il lavoro con la vita privata, il gruppo si ritroverà costantemente in situazioni assurde, violente e tragicomiche.

Ice Road - La Vendetta - 3 settembre

Il camionista esperto di strade ghiacciate, Mike McCann (Liam Neeson), esaudisce l'ultimo desiderio del fratello morto e va in Nepal per spargerne le ceneri sull'Everest. Su un pullman turistico stracolmo che percorre la famigerata Via del Cielo a oltre 3.600 m, Mike e la sua guida affrontano dei mercenari. Dovranno lottare per salvare se stessi, i passeggeri innocenti e la terra degli abitanti di un villaggio.

Hotel Costiera - 24 settembre

Con una trama avvincente dal ritmo incalzante tra azione e commedia, Hotel Costiera racconta la storia di Daniel De Luca (Jesse Williams), un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in uno dei più lussuosi hotel del mondo, sulla spettacolare costa di Positano. Oltre a risolvere i problemi dei facoltosi ospiti dell’albergo, Daniel è anche sulle tracce di Alice, una delle figlie del proprietario, scomparsa un mese prima. Daniel deve fare tutto il possibile per riportarla a casa, ma affrontare coloro che hanno rapito la ragazza sarà una sfida più grande di qualsiasi problema Daniel abbia mai affrontato.

Holiday Crush - 4 settembre

I The Jackal (Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello), direttamente dal loro divano, stanno per vedere e commentare in maniera schietta e dissacrante la vacanza da sogno di un gruppo di ragazzi. Per questi giovani protagonisti, sarà il viaggio più importante della loro vita, dove oltre a divertirsi e dare sfogo alle proprie fantasie, potranno anche riflettere e capire di più su loro stessi. Grazie all’aiuto di un travel planner (Jacopo Becchetti) e una spiritual coach (Jessica Venturi), verranno messi di fronte ai propri limiti, incontreranno nel percorso diversi imprevisti e si troveranno a dover condividere spazi ed emozioni. I The Jackal, insieme ai loro ospiti, (Emma Galeotti, La Pina & Diego, Cristina D’Avena) seguiranno i ragazzi passo dopo passo, commentando in maniera ironica e sorprendente ogni loro mossa e ogni loro reazione, trovandosi così immersi in un mix veramente esplosivo.