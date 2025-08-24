NOW e Sky hanno diffuso le novità in arrivo in streaming a settembre 2025. Da segnalare il medical drama osanatto dalla critica The Pitt e il film d'animazione Dog Man.

The Pitt Stagione 1 - 23 settembre

Firmata da R. Scott Gemmill, già dietro al successo di “E.R. – Medici in prima linea” e “NCIS: Los Angeles”, e targata HBO Max Original in America e Sky Exclusive in Italia, THE PITT è ambientata in un moderno pronto soccorso di Pittsburgh e offre uno sguardo crudo e realistico sulla medicina d’urgenza, raccontando in quindici episodi le storie degli operatori sanitari che, tra corsie affollate e decisioni da prendere in pochi istanti, combattono ogni giorno per salvare vite. THE PITT dà voce agli eroi silenziosi della sanità restituendo, con autenticità e intensità, la complessità del lavoro in prima linea.

Al centro c’è il dottor Michael “Robby” Robinavitch (interpretato da Noah Wyle, anche produttore esecutivo), ancora segnato dagli effetti della pandemia e dalla perdita del suo mentore. Quando un nuovo gruppo di specializzandi e tirocinanti entra a far parte del sovraffollato e sotto-organico pronto soccorso del Trauma Medical Center di Pittsburgh – noto affettuosamente come “The Pitt” – si unisce a un team eterogeneo di medici, chirurghi, infermieri e paramedici, pronti ad affrontare ogni turno con determinazione e umanità. Mentre Robby si trova a fare i conti con una dirigenza ospedaliera più attenta ai tagli di bilancio che alla cura dei pazienti, i giovani medici scoprono in prima persona le difficoltà, le emozioni e le sfide della medicina d’urgenza.

X Factor 2025: Selezioni - 11 settembre

A guidare la nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle sarà ancora una volta Giorgia, artista tra le più amate della scena italiana, riconfermata alla conduzione dopo la sua applauditissima prima stagione.

MOUNTAINHEAD

Venerdì 12 settembre alle 21.15, in prima Tv in esclusiva su Sky Cinema Uno, in streaming solo NOW e disponibile on demand

Il creatore di Succession, Jesse Armstrong, dirige Steve Carell e Jason Schwartzman in una nuova acuta e attuale osservazione del mondo dei milionari, film in esclusiva targato HBO, nominato a 1 Emmy 2025 (miglior film tv). Quattro amici miliardari si riuniscono per una breve vacanza in un lussuoso e isolato resort in montagna. Durante il loro soggiorno, però, nel resto del mondo scoppia una crisi internazionale provocata dal software di intelligenza artificiale generativa messo in commercio da uno dei quattro imprenditori.

Dog Man - 21 settembre

La frizzante animazione targata DreamWorks Animation è l’adattamento cinematografico del fenomeno letterario di Dav Pilkey, best-seller del New York Times, e spin-off di Capitan Mutanda – Il film. Un agente di polizia fa coppia con il cane Greg ed è costantemente all’inseguimento del malvagio gatto Gino. Insieme sono la coppia perfetta: l’umano conosce il kung fu, ma non è molto perspicace, mentre il cane è la mente investigativa. Dopo un incidente terribile, l’unica salvezza per i due è una fusione delle parti del corpo sopravvissute e nasce così Dog Man, il super-poliziotto implacabile. La situazione però si complica quando Gino riesce a scappare dalla prigione e resuscita il malvagio Flippy, pesce dai poteri psicocinetici.

Outlander: Blood of my Blood - 15 settembre

Firmata dallo showrunner e produttore esecutivo Matthew B. Roberts, OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD ci riporta indietro nel tempo, alla vigilia di una precedente ribellione giacobita, per raccontare le origini delle due famiglie destinate a cambiare il corso della storia: i Fraser e i Beauchamp. Protagonisti sono Ellen MacKenzie e Brian Fraser, i genitori di Jamie, e Julia e Henry Beauchamp, futuri genitori di Claire. Due coppie, due storie d’amore intense e travolgenti, che si scontrano con i limiti imposti dalla politica, dalla società e persino dal tempo stesso. Quando il capo clan dei MacKenzie, Red Jacob, muore improvvisamente, Ellen e Brian lottano contro tutto e tutti per restare insieme. Da un lato, i giochi di potere della famiglia di lei; dall’altro, le ambizioni manipolatrici del padre di Brian, il potente Lord Lovat, deciso a usare il legame del figlio con Ellen per consolidare la posizione dei Fraser.

Parallelamente, durante un viaggio nelle Highlands scozzesi, Julia e Henry Beauchamp vengono separati dopo aver attraversato accidentalmente i misteriosi cerchi di pietre. Smarriti in un’epoca lontana, i due dovranno affrontare sfide e pericoli per ritrovarsi e tornare nel ventesimo secolo, dove li attende la loro figlia di cinque anni, Claire. In questa prima stagione, OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD esplora il potere dell’amore, del destino e del sacrificio. Dai campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale alle brulle terre scozzesi del XVIII secolo, ogni episodio intreccia passioni, intrighi e rivelazioni sorprendenti. Con un cast completamente rinnovato, nuovi personaggi e storie inedite, la serie è pensata per conquistare sia il pubblico che si avvicina per la prima volta all’universo di Outlander, sia i fan di lunga data, offrendo uno sguardo nuovo e affascinante sulle origini dei protagonisti più amati della saga.

Law & Order: Organized Crime Stagione 3 - 21 settembre

Il detective Elliot Stabler continua la sua lotta contro la criminalità organizzata, affrontando nuove alleanze pericolose, indagini sotto copertura e sfide personali che mettono alla prova la sua lealtà e determinazione.