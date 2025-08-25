Netflix ha diffuso le novità in arrivo in streaming a agosto 2025. Da segnalare la seconda parte di Mercoledì Stagione 2 e la Stagione 3 di Alice in Borderland.

Mercoledì Stagione 2 Parte 2 - 3 settembre

Nella seconda stagione, Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l'attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale.

House of Guinness - 25 settembre

House of Guinness racconta un'epopea ispirata a una delle dinastie più celebri e antiche d'Europa: la famiglia Guinness. Ambientata tra Dublino e New York nel XIX secolo, la storia prende avvio subito dopo la morte di Sir Benjamin Guinness, l'uomo a cui si deve lo straordinario successo dell'omonimo birrificio. La serie esplora il notevole impatto del suo testamento sui suoi quattro figli adulti, Arthur, Edward, Anne e Ben, oltre che sulla vita di un gruppo di abitanti di Dublino coinvolti nel fenomeno Guinness.

Alice in Borderland Stagione 3 - 25 settembre

Quando Usagi viene rapita e abbandonata priva di sensi da un misterioso professore ossessionato dall'aldilà, Arisu torna nella pericolosa "Borderland" per salvarla. Insieme a nuovi giocatori dovrà affrontare il Jolly, un avversario mai incontrato prima, con la folle speranza di ritrovare la strada per tornare nel loro mondo originale.

The Fragrant Flower Blooms With Dignity - 7 settembre

Quando il minaccioso Rintaro incontra la spontanea e aperta Kaoruko, tra i due nasce un legame inaspettato. Peccato che le loro scuole, vicine tra loro, si odino profondamente.

La Concierge Pokémon Stagione 1 Parte 2 - 4 settembre

Il Pokémon Resort è una tranquilla oasi di relax dove riposarsi e divertirsi. Con quale ospite farà amicizia la nuova concierge Haru e chi aiuterà per primo?