Paramount+ ha diffuso le novità in arrivo in streaming a settembre 2025. Da segnalare la nuova stagione di Tulsa King con Sylvester Stallone e Tony & Ziva, spin-off di NCIS.

NCIS: TONY & ZIVA - 4 settembre

La serie in 10 episodi rappresenta il nuovo capitolo del franchise NCIS e sarà disponibile con i primi 3 episodi da giovedì 4 settembre in esclusiva su Paramount+ in Italia, i successivi episodi saranno disponibili ogni giovedì, fino al gran finale previsto per il 23 ottobre.

NCIS: TONY & ZIVA riprende la storia dopo la presunta morte di Ziva (Cote de Pablo), che aveva spinto Tony (Michael Weatherly) ad abbandonare l’NCIS per crescere da solo la loro figlia. Anni dopo, si scopre che Ziva è viva: dopo aver portato a termine un’ultima missione con l’NCIS, riesce a riunirsi con Tony e la piccola Tali a Parigi. È proprio da qui che parte la nuova serie. Tony e Ziva stanno crescendo insieme la loro bambina, ma quando la società di sicurezza di Tony subisce un attacco, sono costretti a fuggire per l’Europa, cercando di scoprire chi li sta braccando… e, forse, imparare di nuovo a fidarsi l’uno dell’altra, per provare a costruire quel finale felice che non hanno mai avuto.

TULSA KING Stagione 3 - 21 settembre

Nella terza stagione, mentre l'impero di Dwight si espande, crescono anche i suoi nemici e i rischi per la sua banda. Ora deve affrontare i suoi avversari più pericolosi a Tulsa: i Dunmire, una potente famiglia che non rispetta le regole del vecchio mondo, costringendo Dwight a lottare per tutto ciò che ha costruito e a proteggere la sua famiglia.

TULSA KING è interpretato da Sylvester Stallone, Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike “Cash Flo” Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach e James Russo, con Garrett Hedlund e Dana Delany. Il candidato all'Oscar Samuel L. Jackson apparirà anche nella terza stagione nei panni di Russell Lee Washington Jr. prima di trasferirsi da Tulsa a New Orleans come protagonista dello spin-off di TULSA KING, NOLA KING, recentemente approvato.

MANI NUDE - 19 settembre

Tratto dall’opera letteraria “Mani Nude” di Paola Barbato, edita da R.C.S., vincitrice del Premio Giorgio Scerbanenco 2008, il film è interpretato da Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi, Fotinì Peluso, Paolo Madonna, Giordana Marengo, con la partecipazione di Renato Carpentieri.

Davide (Francesco Gheghi), un ragazzo di buona famiglia, occhi da bambino e corpo da adulto, una notte viene rapito e rinchiuso dentro un cassone buio di un camion. Finisce prigioniero di una misteriosa organizzazione che lo costringe a lottare, a mani nude, in combattimenti clandestini estremi, che si possono concludere in un solo modo: con la morte di uno dei due sfidanti. In quell’universo alieno e spietato, Davide è costretto a spogliarsi della sua umanità per sopravvivere, seguendo le istruzioni di Minuto (Alessandro Gassmann), un carceriere e allenatore di altri uomini senza speranza né futuro. Pian piano emerge, però, un legame segreto tra il ragazzo e l’uomo, che si rivela la sua unica possibilità di salvezza. E se da quella prigione si può forse trovare il modo di fuggire, altrettanto non può accadere con il destino né con le conseguenze delle proprie azioni.

MR MORFINA - 24 settembre

MR. MORFINA (Novocaine), la commedia d’azione del 2025 diretta da Dan Berk e Robert Olsen, con Jack Quaid e Amber Midthunder. Nathan Caine (Jack Quaid) è un impiegato di banca affetto da insensibilità congenita al dolore (CIPA); quando Sherry (Amber Midthunder) viene presa in ostaggio durante una rapina in banca, lui trasforma la sua condizione in un’incredibile forza per salvarla.