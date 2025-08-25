Eccovi tre fumetti da non perdere fra quelli previsti da saldaPress per settembre 2025. Da segnalare l'ultimo volume di Ultramega e Le Case del Male, il nuovo graphic novel di Ed Brubaker e Sean Phillips.

Le Case del Male

Prodotto in caricamento

­La giovane Natalie Burns accetta un’offerta di lavoro tanto misteriosa quanto allettante, si ritrova intrappolata in un incubo fatto di orrore, allucinazioni e una casa dimenticata. Con Le case del male, Ed Brubaker e Sean Phillips firmano un horror moderno e perturbante, che omaggia il cinema di genere degli anni ’70 e porta la loro inconfondibile cifra noir in territori ancora più oscuri e inquietanti. Un graphic novel unico e potentissimo, da non perdere per chi ama la forza espressiva dell’horror che raggiunge il suo apice quando si lega all’intimità degli spazi più familiari, quelli che consideriamo sicuri.

Ultramega 5

Prodotto in caricamento

Mentre il mondo continua a sprofondare in un incubo fatto di mutazioni mostruose e distruzione cosmica, una nuova ondata di orrore e caos travolge ciò che resta dell’umanità. I confini tra bene e male si fanno sempre più labili e le conseguenze delle scelte passate iniziano a presentare il conto. Con Ultramega 5, il talento visionario di James Harren ci regala la sorprendente conclusione della sua serie cult, che mescola in un racconto visivamente travolgente kaijū, body horror e spiritualità distorta.

The Kingdoms of Ruin 3

Prodotto in caricamento

L’umanità ha abbracciato il progresso tecnologico; le streghe, un tempo preziose collaboratrici degli esseri umani, sono state sterminate o ridotte in schiavitù. Nel terzo volume di The Kingdoms of Ruin, Adonis - l’allievo umano della strega del ghiaccio Chloe - ha assistito all'omicidio della sua amata mentore, e ha giurato vendetta a tutta l'umanità. Ora, finalmente libero dalla prigione che l'ha trattenuto per decenni, è deciso a scatenare tutto il suo odio contro l’Impero.

Tutte le uscite saldaPress di settembre 2025