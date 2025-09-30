Eccovi tre fumetti da non perdere fra quelli previsti da saldaPress per ottobre 2025. Da segnalare l'ultimo volume di Clementine, lo spin-off del best seller The Walking Dead, e il terzo volume di Void Rivals, volume che inaugura la nuova fase dell'Energon Universe di cui fanno parte anche Transformers e G.I. Joe.

The Walking Dead – Clementine Cofanetto (Vol. 1-3)

Dopo un lungo viaggio attraverso terre desolate, Clementine è ora pronta ad affrontare il suo destino. Fra scelte difficili, perdite dolorose e speranze residue, è arrivato il momento: si compie la trasformazione della ragazza che ha imparato a sopravvivere a un mondo crollato e invaso dalla morte. Ma quando Clementine subisce una perdita diversa da qualsiasi altra abbia mai affrontato, un misterioso mentore, chiamato il Giardiniere, le offre una nuova famiglia e un nuovo modo di vivere… ma a quale prezzo? Con Libro Terzo di CLEMENTINE, la vincitrice del Premio Eisner Tillie Walden – una delle voci più acclamate e significative del fumetto USA contemporaneo – firma il capitolo finale di una trilogia toccante e visivamente straordinaria, che reinterpreta con coraggio e sensibilità il vasto e amatissimo universo narrativo di The Walking Dead.

Void Rivals 3 - La Chiave di Vector Theta

Il robot transformers Hot Rod e l’emissaria di Cobra-La Pythona procedono verso il Sacro Anello. Il loro arrivo porterà speranza o segnerà una condanna certa per gli Agorriani e gli Zertoniani che da sempre combattono? Nel frattempo, su Agorria, la lealtà di Darak viene messa alla prova. Riuscirà a dimostrare al padre il suo valore, o un altro arrivo inaspettato soffierà nuovi venti di guerra sul suo mondo?

Il Cavaliere del Drago - La Valle senza Ritorno

La valle senza ritorno prosegue l'epica saga best-seller in Francia de Il cavaliere del drago, immaginata dal filologo e divulgatore Emanuele Arioli partendo dalla sua scoperta di un testo perduto del ciclo arturiano e resa magnificamente dai disegni di Emiliano Tanzillo.

Il regno di Artù è di nuovo in pericolo. Morgana è stata sconfitta, ma l’antica magia non è svanita del tutto e una nuova minaccia incombe: Owain, figlio illegittimo della strega, ha infatti usurpato il trono di Bretagna e sogna di piegare l’intera isola al proprio volere, reclamando il titolo di Cavaliere del Drago. Segurano, accompagnato dai suoi compagni, incontra Lyana, unica superstite di una rivolta soffocata nel sangue. Insieme possiedono tre pietre magiche, forse l’ultima speranza contro la distruzione. Ma per salvarsi dovranno attraversare le foreste di Brocéliande e trovare la leggendaria Valle senza ritorno, il luogo dove gli spiriti antichi metteranno alla prova ogni loro certezza!

