Arrivano le nuove offerte Amazon dedicate ai giochi da tavolo!

Dopo le offerte del giorno, che oggi vertevano su vari videogiochi pubblicati da Nacon, tra cui The Sinking City, il noto portale Amazon torna sulle nostre pagine con una serie di interessantissime offerte inerenti ai giochi da tavolo. Se vi siete mai avvicinati alle teorie dietro al game design, saprete già che la filosofia dietro videogiochi e giochi da tavolo è la medesima: costruire un’esperienza ludica per gli appassionati. Divertirsi con un gioco da tavolo e con un videogame, in sintesi, non è poi così diverso.

Oggi, in particolare, i prodotti proposti sono distribuiti da Giochi Uniti. Tra questi, possiamo trovare il set base di Si, Oscuro Signore, nuova edizione del popolare gioco da tavolo che offre oltre 150 carte, tra le quali troviamo sia quelle provenienti dalla prima edizione che dall’espansione L’alba degli eroi, e due differenti regolamenti. Sì, Oscuro Signore è un party game d’ambientazione fantasy dal tono scanzonato ed umoristico, veloce da imparare e facile da giocare, nel quale i servitori di Rigor Mortis dovranno inventare storie improbabili e scaricare la colpa sugli altri per giustificarsi davanti al loro potente Signore. Solitamente il set base di Si, Oscuro Signore viene proposto a 19,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 16,90€.

Gli appassionati di fantascienza, invece, potranno trovare interessante Star Trek Catan, proposto a 25,99€ rispetto ai 39,90€ di listino, nel quale i giocatori dovranno costruire avamposti e stazioni spaziali per estrarre materie prime e flotte di navi stellari per collegarli ed esplorare lo spazio.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui giochi da tavolo presenti su Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione