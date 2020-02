Arriva VR Stories, l’esclusiva italiana di PlayStation VR dedicata all’intrattenimento (Lazio e Inter comprese)

Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato l’arrivo di VR Stories, la nuova esperienza di intrattenimento per gli utenti italiani dotati di PlayStation VR. Grazie al visore di PlayStation 4 e con il supporto dell’applicazione scaricabile gratuitamente Littlstar (la trovate su PlayStation Store) avete la possibilità di vivere in una prima fila virtuale alcuni contenuti di intrattenimento esclusivi.

Dai viaggi allo sport, passando per gli eventi e la suspense, l’esperienza vuole portarvi dentro un ecosistema creato per venire incontro ai vari gusti del pubblico. Fin dal lancio, concretizzatosi in queste ore, sono disponibili cinque contenuti – con altri due in arrivo già a marzo.

«Gli utenti di PS VR stanno aumentando costantemente e i risultati ottenuti sinora hanno superato le nostre aspettative iniziali» ha spiegato Marco Saletta, general manager di Sony Interactive Entertainment Italia. «Trattandosi di una tecnologia relativamente giovane non ci sono regole predefinite sulle possibilità di creazione di contenuti e gli stessi sviluppatori stanno scoprendo, giorno dopo giorno, sempre nuove modalità di realizzazione delle esperienze in realtà virtuale. Per questo motivo abbiamo deciso di dare il nostro contributo fattivo e impegnarci nella creazione di contenuti locali incentrati sul patrimonio culturale e di intrattenimento del nostro Paese, così da permettere al pubblico italiano di godere di esperienze inedite su misura per loro».

Per gli amanti del pallone, ci sono le esperienze dedicate alla S.S. Lazio e all’FC Internazionale Milano: i tifosi biancocelesti potranno volare insieme all’aquila Olimpia, mascotte della squadra capitolina, sopra lo Stadio Olimpico. I tifosi nerazzurri, invece, potranno incontrare i loro calciatori preferiti e scambiare con loro una chiacchierata virtuale.

«Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Sony Interactive Entertainment Italia, grazie al contributo di Infront, nostro advisor commerciale, per il lancio di VR Stories» ha commentato Marco Canigiani, responsabile marketing S.S. Lazio. «Il video realizzato con tecnologie innovative permetterà ai tifosi di interagire con la squadra in una classica giornata di allenamento e di sorvolare lo Stadio Olimpico immedesimandosi in Olympia. Anche i calciatori che hanno visto il video in anteprima ne sono rimasti favorevolmente impressionati.»

Non è tutto: se agli eventi sportivi preferite quelli musicali, potete andare dietro le quinte di Ostia Lido con J-Ax per scoprire i segreti della realizzazione della canzone – con tanto di intervista esclusiva all’artista milanese. Gli amanti dei viaggi, invece, posso visitare le città d’arte italiane in veri e propri pellegrinaggi virtuali: potrete così immergervi nelle strade uniche di Venezia e, da marzo, lasciarvi sommergere dal fascino di Roma, la città eterna.

E infine, per chi ama la tensione, VR Stories propone esplorazioni di luoghi sconosciuti ed estremamente affascinanti del Bel Paese, come l’antico borgo di Consonno – oggi una città fantasma. A marzo preparatevi invece a visitare le rive del Po nei pressi dell’enorme veliero costruito da Alberto Manotti, noto come Il Re del Po: potrete vivere un weekend di campeggio con tre amici per scoprire la leggenda inquietante che circonda questo scenario.

VR Stories è disponibile. Allora, siete già pronti a vivere nuove esperienze in VR?

Fonte: Comunicato stampa