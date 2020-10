Siete carichi per Halloween? Se volete trascorrere delle serate all’insegna del terrore abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, il noto store online Zavvi ha lanciato un’interessante promozione che vi consente di acquistare due pellicole Arrow Video al prezzo di una fino al prossimo 2 novembre. Aggiungete quelle che preferite presenti in questa pagina al carrello e lo sconto verrà applicato in automatico.

Noi di Spaziogames abbiamo fatto una selezione per consigliarvi alcuni tra i film più interessanti. Partiamo ad esempio con il classico Donnie Darko. Il film, ambientato nel 1988, vede il motore di un aereo precipitare sulla camera del protagonista e da allora la vita del ragazzo non sarà più la stessa. Inizierà a vedere Frank, il coniglio che lo ha salvato da morte certa, ma che gli ha anche rivelato la fine del mondo.

Passiamo a Candyman – Terrore dietro lo specchio, nel quale la giovane studiosa Helen Lyle, sorpresa nel constatare quanto il mito urbano di Candyman, un leggendario autore misterioso di efferati delitti, sia radicato nell’immaginario di non pochi giovani studenti. Decisa a sfatare tale mito, si reca a Chicago con la sua assistente Bernadette Walsh, ad esplorare nella zona malfamata di Cabrini Green, uno stabile labirintico in estremo degrado, dentro il quale, stando alla leggenda, proprio un geniale ritrattista si era innamorato un secolo prima della giovane donna che stava ritraendo su commissione suscitando l’ira del padre della ragazza che, dopo averlo orrendamente mutilato e seviziato, l’aveva fatto morire.

Non poteva di certo mancare inoltre The Ring – Collection, raccolta della serie che ha terrorizzato il mondo intero e che contiene le versioni originali giapponesi di The Ring 0, The Ring e The Ring 2 tutte restaurate in 4K dai negativi originali per offrire una qualità dell’immagine impareggiabile.