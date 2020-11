Arriva il Black Friday di Voidu: videogame a partire da meno di 6€!

Il noto store digitale Voidu ha lanciato un’interessante promozione che consente di acquistare diversi titoli a prezzi vantaggiosi in occasione del Black Friday.

Partiamo con Beholder, in cui lo Stato vi ha nominato amministratore di un condominio e il vostro compito sarà rendere l’edificio un bel posto dove vivere. Ma non è altro che apparenza. Infatti, dovremo sbirciare e origliare, installare delle telecamere nascoste negli appartamenti e rovistare nelle stanze in cerca di qualsiasi cosa che minacci l’autorità dello Stato. In pratica, dovrete tracciare il profilo delle persone e denunciare chiunque violi la legge o complotti contro lo Stato.

In Distrust, invece, un elicottero precipita vicino una base Artica, lasciando un gruppo di esploratori bloccati al suo interno. Mentre cercano di trovare un modo per fuggire, tutto ciò che fanno li sta portando sempre più in uno scenario da incubo. Quando dormono, attirano una forza terrificante che prosciuga loro la vita, ma più a lungo si battono per preservare le forze e rimanere svegli, e più diminuiscono le loro probabilità di sopravvivere. Mentre i superstiti cercano di dormire il necessario per combattere la fatica senza rischiare di morire, impazziscono lentamente e, alla fine, giungono al punto in cui non possono più fidarsi dei loro sensi. Il vostro compito, quindi, non sarà nient’altro che sopravvivere alla situazione.

Gli amanti del genere survival potrebbero essere interessati anche a Displaced. Il titolo vi chiede di assistere dei sopravvissuti in un Paese gravemente dilaniato dalla guerra. Dovrete preoccuparvi sia delle loro condizioni fisiche che di quelle psicologiche, affrontando anche delle battaglie mediante un sistema di carte. Ci saranno anche dei dialoghi e dei cambiamenti nella storia in base alle opzioni che sceglierete.

Prima di lasciarvi alla nostra selezione delle migliori offerte presenti su Voidu per il Black Friday, vi invitiamo a consultare la pagina della promozione per vedere il catalogo completo.

Offerte Black Friday Voidu