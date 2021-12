Arriva Defy, nuovo auricolare pensato per i videogiocatori

Una delle parole chiave del videogiocatore è sicuramente la comodità, ma senza rinunciare alla qualità. Quando ci immergiamo nei nostri videogiochi preferiti, infatti, vogliamo avere la possibilità di farlo comodamente per tutta la sessione, e vogliamo raggiungere questo scopo senza compromessi in termini di qualità dell’esperienza ludica.

Per questo, per godersi il comparto audio dei loro giochi preferiti, molti puntano su degli headset. Tuttavia, c’è anche un’altra possibilità che sempre più videogiocatori stanno apprezzando, che è quella degli auricolari. È il settore in cui si affaccia anche Cellularline, brand specializzato negli accessori per dispositivi multimediali, che ha presentato e lanciato il suo auricolare true-wireless DEFY.

Gli auricolari true-wireless Cellularline DEFY

Questo speciale auricolare conta su una bassissima latenza (appena 50ms), che si assicura che i suoni del vostro gioco vi raggiungano subito, per il massimo della sincronizzazione con le immagini. Anche la batteria non vi darà noie, essendo pensata per 5 ore di play-time di gioco consecutive con una sola carica, per un totale di 30 ore complessive.

Ad impreziosire la proposta, conscia che i gamer amano i gadget personalizzabili e colorati, Cellularline ha dotato il case di DEFY di led RGB lungo i bordi e nella parte frontale, che aiutano anche a comprendere il livello di carica rimasta. Sono anche inclusi tre gommini di diverse dimensioni, per fare in modo che gli auricolari si adattino perfettamente alle vostre orecchie, e un cavo USB-C per la ricarica con caricatori e prese di ultima generazione.