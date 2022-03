Apple AirPods Pro, tra i migliori auricolari sul mercato, ora in offerta a meno di 190€ su eBay! Imperdibili!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa i famosi auricolari true wireless Apple AirPods Pro a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Gli auricolari Apple AirPods Pro offrono un audio spaziale di altissimo livello, con rilevamento dinamico della posizione della testa. Il comfort è assicurato dai cuscinetti affusolati, realizzati in morbido silicone e disponibili in tre taglie.

Gli auricolari Apple AirPods Pro garantiscono un’immersione completa, in virtù della cancellazione attiva del rumore per bloccare i suoni indesiderati, ma potete anche attivate l’opzione “Trasparenza” per sentire gli avvisi importanti ed eventuali voci degli interlocutori.

Solitamente, gli auricolari true wireless Apple AirPods Pro vengono venduti a 279€, ma oggi potete portarveli a casa a soli 209,90€. Inoltre, inserendo il codice PRIMAVERA22 prima di effettuare il pagamento, potrete beneficiare di un secondo sconto di 20,99€, portando quindi il prezzo finale a soli 188,91€ e permettendovi di risparmiare complessivamente oltre 90€.

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

N.B. Utilizzate il codice sconto PRIMAVERA22 in fase di checkout per ottenere un ulteriore sconto di 20,99€ dai 209,90€ iniziali.

