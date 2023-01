Apple AirPods Pro con custodia MagSafe a un prezzo imperdibile! 29% di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, lunedì 23 gennaio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un’ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo gli auricolari Apple AirPods Pro 2021, che attualmente potete portarvi a casa a soli 199€, rispetto agli usuali 279€ di listino, per un risparmio reale di 80€ e uno sconto del 28,67%.

Gli auricolari Apple AirPods Pro con custodia MagSafe sono stati progettati per offrire un’esperienza audio di altissimo livello, con un suono spaziale che vi farà sentire immersi nella musica. Il rilevamento dinamico della posizione della testa consente di adattare l’audio alle vostre orecchie per un’esperienza ancora più immersiva. Inoltre, i cuscinetti affusolati realizzati in morbido silicone e disponibili in tre taglie garantiscono un comfort ottimale per lunghe sessioni di ascolto.

La cancellazione attiva del rumore vi consente di bloccare i suoni indesiderati per un’esperienza di ascolto ancora più immersiva, ma puoi anche attivare l’opzione “Trasparenza” per sentire gli avvisi importanti e le voci degli interlocutori. In questo modo, potrete rimanere sempre al sicuro e non perdere mai nulla di importante.

La configurazione degli auricolari Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe è estremamente semplice: se possedete un iPhone, basta semplicemente aprire la custodia per far partire automaticamente il pairing. Inoltre, sono compatibili con tutti gli altri smartphone o dispositivi Bluetooth, quindi potete utilizzarli con qualsiasi dispositivo che supporti il Bluetooth.

La custodia di ricarica MagSafe offre un’autonomia fino a 4,5 ore con una sola ricarica e più di 24 ore di ascolto con più ricariche, in modo da non doverti preoccupare di rimanere senza batteria durante la giornata. Inoltre, la custodia è anche dotata di una funzione di ricarica rapida, in modo da poter ricaricare gli auricolari in pochissimo tempo.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione “Solo per oggi Mediaworld” offre ogni giorno numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati.

Oltre agli auricolari Apple AirPods Pro menzionati in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.