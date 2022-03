Apex Legends, un leak gigantesco svela anni ed anni di contenuti

Qualcuno potrebbe aver rovinato la festa a Respawn Entertainment, perché Apex Legends potrebbbe essere stato vittima di un leak gigantesco.

Il battle royale di Respawn Entertainment si è ricavato un suo posto molto solido nel settore, nonostante l’opprimente presenza di Fortnite.

Talmente tanto che nei piani dell’azienda c’è una versione mobile del gioco, che è sempre più vicina all’uscita.

Apex Legends Mobile era stato annunciato molto tempo fa, ed ora manca davvero pochissimo per poter giocare al battle royale anche su iOS e Android.

Come ogni titolo multiplayer basato su una piattaforma persistente, anche Apex Legends si aggiorna costantemente con nuovi contenuti, i quali potrebbero essere stati svelati da un leak.

Si parla, tramite IGN US, di un leak davvero gigantesco, che potrebbe aver svelato anni ed anni di contenuti aggiunti all’interno del battle royale, eroi compresi.

La prima parte di questo leak è una serie di video, ora scomparsi, che riportano filmati di gameplay da una versione di sviluppo di Apex Legends.

Ben 15 video che mostravano nuove mappe, armi, contenuti cosmetici, e gameplay effettivo delle nuove Leggende in azione. Una serie di personaggi che sono stati messi in lista con i nomi di Caliber, Catalyst, Conduit, Jester, Newcastle, Phantom, Scryer, Uplink e Vantage.

I filmati in questione sono scomparsi, ma è emerso uno screenshot del roster completo che potete trovare qui sotto:

Si tratta di una schermata preliminare presa, come dicevamo, da una versione developer di Apex Legends. Ma il leak in generale sembra essere credibile, perché non è la prima volta che i contenuti del titolo vengono scoperti in anteprima.

Aspettiamo una conferma da Electronic Arts, che di recente ha dovuto avere a che fare con la questione della guerra in Ucraina, come tante altre aziende.

Nel frattempo il battle royale pare si stia preparando al lancio su next-gen, con le versioni PS5 ed Xbox Series X|S in dirittura d’arrivo.