Tra i tanti motivi per rinviare un gioco, quello per cui slittò Apex Legends è forse il più tenero

Ci sono tantissimi motivi per cui un videogioco può venire rinviato: si va dal bisogno di concedere più tempo agli sviluppatori senza farli finire in crunch al duro e puro bisogno di mesi extra perché nemmeno lavorando fuori orario si riuscirebbe a ultimare la consegna. Fino, apprendiamo oggi, a motivi personali dei più svariati.

A svelare la sua storia è stato Jon Shiring, che ha lavorato come programmatore su Apex Legends per Respawn Entertainment. Sul suo profilo Twitter, lo sviluppatore ha svelato una piccola curiosità, facendo sapere che il battle royale pubblicato da Electronic Arts subì, al momento del suo lancio, un piccolo rinvio interno, non percepito dal pubblico perché non c’era stato nessun annuncio precedente. Il motivo? Permettere a Shiring di ultimare le procedure per adottare la sua bambina.

Filed the voluminous paperwork to finalize my daughters adoption today. Reminded me of the last time I was at that courthouse here in LA.

So, the Apex Legends launch was weirdly late in the day – lunchtime PST – evening in Europe. Not when you’d expect.

— ░〚GW〛 Jon 'slothy' Shiring ░ (@jonshiring) October 8, 2020