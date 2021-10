Ape Escape ritorna (a modo suo) in versione next-gen PS5

Era il lontano 24 giugno 1999 e faceva il suo esordio assoluto in Giappone Ape Escape, l’esclusiva PlayStation pensata per valorizzare l’utilizzo del nuovo controller DualShock con gli allora innovativi stick analogici.

Ora, anno 2021, i possessori di PS5 e DualSense hanno avuto la possibilità di provare con mano giochi come Returnal a Ratchet & Clank Rift Apart, sebbene da tempo chiedono a gran voce il ritorno di franchise storici.

Vero anche che all’orizzonte possa esserci il ritorno di un’amata proprietà intellettuale targata PlayStation, ormai assente dalle scene da troppi anni.

Chissà se un eventuale annuncio possa andare di pari passo a ciò che ha descritto l’analista e leaker Millie Amand, il quale ha accennato ad annunci di giochi PS5 in arrivo ai The Game Awards 2021.

Nonostante al momento non vi sia stato alcun annuncio ufficiale circa il ritorno della serie Ape Escape, né di un qualche tipo di remaster o remake, ecco che qualcuno ha ben pensato di riempire il vuoto.

Un fan sfegatato di Ape Escape chiamato Yahya Danboos ha deciso di rifare una parte del gioco originale per PlayStation in Unreal Engine 4.

In particolare, è stato ricreato il livello di apertura del primo capitolo, un’area piccola e semplice che richiede al giocatore di catturare solo tre scimmie.

Poco sotto, trovate il sorprendente filmato che mostra il gioco in azione (via GameRant):

Tuttavia, lo studio originale dietro la serie Ape Escape, Japan Studio, non esiste più, visto che lo scorso mese di aprile Sony lo ha “fuso” con Team Asobi, autori del franchise di Astro Bot.

Al momento, quindi, è estremamente improbabile che un qualsiasi progetto Ape Escape venga preso in considerazione, sebbene la speranza è come sempre l’ultima a morire.

Avete letto anche che Sony ha pubblicato un nuovo update beta per PlayStation App, un aggiornamento che porta una feature PS5 piuttosto utile?

Ma non solo: in attesa della versione PC, è stato reso noto il numero di copie vendute da God of War su console PlayStation 4.

Infine, per celebrare Halloween, PlayStation Store ha deciso di inaugurare una serie di sconti interamente a tema.