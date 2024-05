F1 24 | Provato - Si accendono i motori!

Le modalità messe a disposizione – Grand Prix, Time Trial e Carriera – erano pressoché complete, sebbene ci teniamo a precisare che alcuni cambiamenti a quanto visto arriveranno ancora prima del lancio.

Il nuovo capitolo videoludico legato alla F1 mantiene una base molto simile al precedente, andando ad apportare alcuni cambiamenti alla Carriera, ma anche alla gestione della dinamica e dell'usura degli pneumatici, senza, però, sconvolgere nulla.

Ci siamo ritrovati alla guida di bolidi leggermente meno complicati da gestire, ma sempre emozionanti nella resa. Diversamente dagli anni precedenti, non abbiamo avuto nessun problema a provare i circuiti con il nostro volante, anche già da ora in anteprima. Dunque, con la consapevolezza che non si tratta ancora della versione definitiva, siamo scesi in pista e siamo pronti a raccontarvi tutti i dettagli del nuovo F1 24.

Finalmente possiamo impersonare qualunque pilota

F1 24 non presenta innovazioni stravolgenti per quel che riguarda il modello di guida. Però, in linea generale, ci sono alcune novità rispetto al passato, soprattutto per quanto concerne la Carriera.

Questa è la modalità che subisce il maggior rinnovamento rispetto al passato. Per la prima volta, sul nuovo titolo dedicato alla Formula 1, potremo vivere la carriera impersonando uno dei nostri piloti preferiti.

Sarà possibile, infatti, vestire i panni di uno degli attuali piloti in gara e non solo. Oltre alle stelle del momento, avremo anche la possibilità di riportare alla luce grandi piloti del passato, come. Indipendentemente dalla scelta che faremo, avremo modo di vivere una

Nel caso in cui decidessimo di usare un reale pilota, infatti, avremo delle sfide dedicate proprio alla scelta compiuta. Se dovessimo iniziare la nostra carriera con Charles Leclerc, ad esempio, ci troveremo a dover raggiungere degli obiettivi specifici – come, per esempio, diventare il campione del mondo in due anni, oppure vincere una gara e arrivare prima di un altro pilota rivale.

Magari, per Lewis Hamilton la sfida potrebbe essere quella di diventare otto volte campione del mondo, o per Max Verstappen quella di continuare con la sua serie di vittorie. Insomma, sfide dedicate e fatte su misura in base al pilota scelto, che rendono la Carriera decisamente interessante e anche differente.

Naturalmente, non manca la classica opzione per creare il proprio alter ego e farlo debuttare in F2 o direttamente in F1. Anche in questo caso, ci saranno delle sfide dedicate alle nostre prestazioni che ci permetteranno di ottenere riconoscimenti e sbloccare traguardi legati proprio alle nostre abilità.

Viene così a crearsi tutto un sistema legato alla reputazione del proprio pilota che è influenzata, naturalmente, dal nostro comportamento. Inoltre, sono stati introdotti anche i “meeting segreti” che ci permettono, durante il corso della stagione, di contrattare con un’altra scuderia per richiedere un contratto migliore o diverso.

Qualche altra novità

Per quel che riguarda il sistema legato alla fisica, Codemasters ha lavorato sulla manovrabilità della vettura e sul sistema cinematico delle sospensioni.

Provando le diverse vetture su pista, ci siamo accorti di un effettivo cambio visivo del modello delle sospensioni, ora decisamente più realistico. Oltre al fattore “estetico”, però, F1 24 cambia leggermente anche nella manovrabilità.

Il nuovo sistema di sospensioni ha un impatto nella distribuzione del peso e nella gestione delle forze sul veicolo.

Questo nuovo sistema, infatti, permette di avere una, e una miglioree, questo, crea una più semplice gestione del bolide in pista.

La regolazione di molle e ammortizzatori ci consente di dare vita a una vettura completa e in linea con le nostre esigenze in pista. Avremo, dunque, la possibilità di ottenere la migliore configurazione per il nostro stile di guida.

Oltre al sistema di sospensioni, subisce un cambiamento anche il comportamento degli pneumatici. Anche questo sistema è stato completamente riprogettato per garantire un’esperienza diversa e di maggiore fedeltà. Quello che notiamo è un cambiamento della gestione della temperatura degli stessi che influenza non solo la prestazione, ma anche i consumi degli stessi.

Seguendo una traiettoria fluida e pulita, riusciremo ad avere una maggiore durata in gara – ma, sollecitando troppo le nostre gomme, ridurremo il nostro tempo in pista. Il bloccaggio eccessivo dei freni provocherà un consumo degli pneumatici con conseguente possibilità di danneggiamento.

La combinazione delle novità riguardo i sistemi di cinematica delle sospensioni e delle gomme permette, quindi, di avere un feedback di gara migliorato in tutte le condizioni. Riusciamo a percepire bene i cambiamenti climatici, che si tratti di guidare sul bagnato o sull’asciutto, sentiremo sempre delle differenze, forse, più nette rispetto al passato.

Un’altra interessante modifica apportata a F1 24 riguarda il sistema dell’aerodinamica che viene migliorata grazie a un sistema di fluidodinamica computazionale (CFD) tramite la quale è stato possibile importare maggiori dettagli a livello di simulazione.

Per coloro che sono più interessati ai dettagli tecnici, si tratta di un sistema che consente di ricreare delle forze più precise che riescono a generare migliori effetti di deportanza sul veicolo. Cambia la sensazione dell’aria in gara: stare dietro un veicolo ci permette di seguirne la scia, ma allo stesso modo saremo in grado anche di percepire delle turbolenze in maniera più realistica – riscontrando, quindi, una riduzione di aderenza in curva durante la rincorsa di un pilota avversario.

Lo stesso DRS, Drag Reduction System, viene impattato da questo cambiamento. Vengono migliorati anche i profili dei telai e la mappatura dell’acceleratore. Per finire, arrivano modifiche anche all’ERS: finalmente, viene reintrodotta la possibilità di passare da una modalità ERS in ogni sessione di un fine settimana di gara.

Per quanto concerne ulteriori modifiche, il team di sviluppo ha voluto aggiornare anche alcuni tracciati significati per tutti i fan. Nello specifico, infatti, in F1 24 troviamo alcune modifiche a Silverstone e al Circuit de Spa-Francorchamps.

È stato fatto un lavoro più dettagliato che consente di vedere una migliore precisione su dossi, cordoli e cambi di elevazione nella sede del GP di Gran Bretagna, mentre abbiamo un miglior profilo del circuito belga. Anche i tracciati di Lusail International Circuit e Jeddah Corniche Circuit hanno subito delle modifiche al fine di renderli allineati con quelli reali.

Per quel che riguarda il lato contenutistico, F1 24 riporta in vita alcune nuove icone, come Pastor Maldonado e Jamie Chadwick e – solo per la versione F1 24 Champions Edition – troviamo anche il campione del 1976 James Hunt e Juan Pablo Montoya.

Non mancano, naturalmente, tutte le vetture e i piloti ufficiali del Campionato 2024. I dettagli di ogni bolide sono stati ricreati facendo uso dei dati CAD, abbinati al Ray-Traced Dynamic Diffuse e alla tecnologia Global Illumination che, grazie a miglioramento di illuminazione, ombre e riflessi, rende tutti i dettagli veramente apprezzabili.

Si riescono a percepire anche miglioramenti ai piloti, grazie al rendering completo dei capelli e gli shader della pelle.

Non manca l’interazione online

È sempre presente anche F1 World, la parte online in cui avremo la possibilità di vestire il nostro personaggio, con indumenti che acquisteremo negli store, e nel quale avremo modo di interagire anche gli altri utenti.

Naturalmente, oltre allo spazio social, ci sarà anche tutto il comparto dedicato alle gare online: è possibile creare delle leghe personalizzate, oppure partecipare a quelle esistenti. Si tratta di piccole serie di gare, mini campionati, in cui potremo sfidare i nostri avversari online.

Per ogni gara, otterremo alcuni punti che cambieranno in base alla nostra posizione in pista e al nostro comportamento sul tracciato. Questo sistema di punti si trasforma in una sorta di ranking che consente, per le gare successive, di essere abbinati a utenti con punteggi simili ai nostri.