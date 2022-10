Annunciato il remake di una storica avventura grafica di fine anni ’90

Gli appassionati di videogiochi stanno assistendo a una vera e propria invasione di remake e rifacimenti ogni genere, a cui ora se ne aggiunge un altro che farà la gioia degli appassionati di avventure grafiche di fine anni ’90.

Stiamo parlando di Riven, il seguito di Myst (ancora avvistabile su Amazon, tra le altre cose), un videogioco molto vicino alle avventure grafiche, sviluppato da Cyan Worlds e pubblicato da Red Orb Entertainment nel 1997.

Il sequel in questione fu diretto da Robyn e Rand Miller e Richard Vander Wende, forte di uno stile in tutto e per tutto simile a quello del primo gioco e lontano da prodotti come Monkey Island e simili.

Ora, come riportato anche da Gematsu, Riven sta per tornare in auge, con un rifacimento atto a fare conoscere il gioco anche a chi non lo ha mai sentito nominare.

Cyan ha infatti ora annunciato un remake completo di Riven, sebbene al momento non sono state annunciate né le piattaforme né la data di uscita.

A differenza dell’originale, il remake di Riven sarà completamente attraversabile nello spazio tridimensionale, e quindi non più a schermate fisse.

«Riven è uno dei giochi più apprezzati nella storia di Cyan. Non volevamo affrontarlo con leggerezza o frivolezza. Cyan è un piccolo studio indipendente. Volevamo essere sicuri di poter affrontare un’impresa così difficile, costosa e complicata, e di farlo bene», ha reso noto il team.

Il team di Starry Expanse ha aiutato a dare il via a questo progetto, il quale non è un aggiornamento o un upgrade, bensì un rifacimento moderno che ha richiesto un notevole investimento di risorse.

Riven è il nome dell’Era nella quale si svolge la maggior parte del gioco. Nell’avventura originale, il giocatore era chiamato a cliccare su oggetti e direzioni in schermate pre-renderizzate con vari FMV a fare da contorno, venendo ricordato per i suoi enigmi davvero molto complessi.

Restando in tema di remake, solo pochi giorni fa CD Projekt ha annunciato di essere al lavoro su quello del primo e storico The Witcher.