Annunciato il busto gigante di Spyro (che praticamente è grande quanto un vero drago)

A un po’ tutti noi piace collezionare gadget e memorabilia dedicati ai nostri videogiochi preferiti. Se in questo elenco rientra anche la saga del drago Spyro, firmata da Activision, abbiamo una pessima notizia per il vostro portafogli: First 4 Figures, compagnia nota per le sue statuette, ha infatti aperto i pre-ordini sul busto del celebre draghetto più famoso del mondo dei videogame, con una peculiarità. Se il primo busto, già di per sé generoso, farà un figurone nella vostra libreria o sulla vostra scrivania, il secondo è… titanico.

Atteso per il terzo quarto del 2021, questo busto gigante di Spyro è in pre-ordine dall’8 al 23 settembre (con uno sconto del 10% sul prezzo di listino), ed è alto 70 cm, a cui affianca anche le generose ali. Potete farvi un’idea delle dimensioni dei due busti nella foto di seguito distribuita da First 4 Figures.

Il busto è ispirato al design di Spyro nella cover della sua Reignited Trilogy ed è presentato su una base che vi permette di ruotarlo a 360°, in modo da disporlo come meglio si adatta alla vostra postazione. Oltretutto, una variante presenta anche delle luci LED a impreziosire le fiamme che si trovano nella base, mentre le gemme emettono una luce statica.

I prezzi, come immaginerete, vanno di pari passo con le dimensioni: per il busto alto 38 cm parliamo di prezzi che vanno da $291,59 a $323,99, mentre il busto gigante da 70 cm ha un costo che va da $664,19 a $728,99 per la variante comprensiva di LED. Prezzi non proprio per tutti i fan, almeno nella variante gigante, ma che non spaventeranno i più determinati ad accaparrarsi uno Spyro gigante.