Ancora guai per il clone di The Last of Us: rispondono gli sviluppatori

The Day Before non sembra proprio trovare pace, visto che l’ambizioso titolo di Fntastic continua a essere funestato da problemi e polemiche di vario genere.

Il gioco, per via di una grande somiglianza con The Last of Us (trovate il remake Part I su Amazon), ha subito fatto parlare di sé.

Tuttavia, il rinvio avvenuto per strano motivi di copyright e un video gameplay che sembrava tecnicamente insufficiente, ha fatto insospettire gli addetti ai lavori.

Non solo: il gioco avrebbe perfino plagiato un trailer di Call of Duty, alimentando così i sospetti nella community, con relative accuse di «truffa» lanciate agli sviluppatori, i quali hanno però ora risposto alle presunte violazioni di copyright.

Come riportato anche da Twinfinite, Fntastic, lo sviluppatore di The Day Before, ha rilasciato una dichiarazione in seguito a un reclamo per violazione del marchio registrato nei confronti dei suoi video su YouTube.

Rilasciata tramite l’account Twitter ufficiale della società il 12 febbraio, nella dichiarazione l’azienda fornisce alcune informazioni aggiuntive riguardo alla data in cui sono state presentate le rivendicazioni del marchio contro i video dell’azienda, oltre a rivelare quali sono i piani per il futuro.

Almeno uno dei video di YouTube in questione è stato linkato in una risposta al tweet contenente la dichiarazione, e porta a un video che attualmente non è disponibile a causa di un reclamo del marchio da parte di terzi.

Il video sembra essere il recente reveal del gameplay o un altro segmento più recente di materiale promozionale, anche se non si sa esattamente quale dei due sia.

Non è chiaro nemmeno il motivo per cui il filmato è stato reso non disponibile, mentre gli altri video relativi al gioco sono rimasti attivi sul canale.

La dichiarazione arriva dopo diverse settimane di speculazioni sul gioco e sulla legittimità del suo sviluppo: diverse circostanze sospette, tra cui una disputa sul marchio prima della data di uscita prevista e l’emergere di prove che dimostrano che le risorse e gli elementi utilizzati nei trailer sono stati presi da altri titoli, hanno infatti lasciato molti dubbi sul fatto che The Day Before sia un prodotto reale.

Fntastic in precedenza aveva già chiarito che i fan avrebbero finalmente scoperto la verità su The Day Before solo in occasione della sua uscita.

Vero anche che — dopo il celebre caso di Abandoned — a molti è scattato più di qualche campanello d’allarme verso il prodotto in questione.