Anche TikTok si lancia nel mondo dei giochi gratis? A quanto pare sì

Secondo un nuovo report, anche TikTok si starebbe per avventurare nel mercato dei videogiochi, seguendo così la scia di molti suoi illustri competitor.

Secondo quanto riportato all’inizio della settimana da Reuters, anche il social network cinese lanciato nel settembre 2016 si starebbe preparando a entrare nel mercato videoludico.

Sulla falsariga di Netflix, il rapporto sostiene che alcuni test per consentire agli utenti di giocare ai videogiochi attraverso l’applicazione sugli smartphone sono in corso da alcuni giorni, ma solo in Vietnam.

A quanto pare, la società Bytedance starebbe cercando di introdurre la funzione su TikTok in tutto il sud-est asiatico nel corso del terzo trimestre di quest’anno, quindi tra luglio e settembre (via GamesRadar).

Al momento non è dato sapere, né da TikTok né dal rapporto Reuters, se l’azienda ha intenzione di lanciare in futuro questa funzione anche per il pubblico occidentale.

Inoltre, non abbiamo al momento idea di come sia andata la fase di test in Vietnam per quanto riguarda i videogiochi su TikTok.

Nulla esclude infatti che la funzione non sia stata accolta col clamore che Bytedance sperava, ma dato che l’azienda avrebbe intenzione di lanciarla nel sud-est asiatico più avanti nel corso dell’anno, possiamo ipotizzare che abbia avuto abbastanza successo da espandersi in altre regioni.

Secondo il rapporto, TikTok intende attingere principalmente alla libreria di giochi di Bytedance per questa nuova spinta. L’azienda cinese sviluppa infatti giochi per cellulari come One Piece The Voyage, quindi è possibile che il tutto si concentri sui giochi mobile, magari anche gratis.

Non è una grande sorpresa che anche un gigante come TikTok si stia preparando a entrare nel settore dei giochi: come riportato da GamesIndustry.biz nel novembre del 2021, Bytedance non ha mai nascosto di voler entrare nel settore in maniera ancora più incisiva.

