Anche il nuovo controller di Xbox ha deciso di non essere affatto sobrio

Spesso i controller Xbox vengono proposti in varie colorazioni, e l’ultima presentata da Microsoft di certo non passa inosservata.

Insieme al controller pro per Xbox e PC, che trovate anche su Amazon, la casa di Redmond affianca di tanto in tanto anche tentativi più estremi dal punto di vista estetico.

Quello presentato oggi ricorda moltissimo il nuovo look di PlayStation 5, che ha proposto una serie di cover dall’estetica camouflage allo stesso modo.

E mentre i controller Xbox sono generalmente difficili da trovare ora, adesso ne avete un altro da mettere nella lista dei desideri.

Si chiama Mineral Camo, ed è un’edizione speciale che potete già acquistare dal sito ufficiale di Xbox e sarà disponibile a partire dalla fine di settembre.

Blu minerale, viola brillante, azzurro e viola scuro si fondono insieme in motivo mimetico, per il controller Xbox che non deve chiedere mai, o qualcosa del genere.

Xbox – Mineral Camo Special Edition è la quarta aggiunta alla serie mimetica insieme a Night Ops Camo, Arctic Camo e Daystrike Camo. Questo design cromatico lo distingue dagli altri della collezione Camo per i suoi toni oceanici.

Il controller ovviamente mantiene tutte le caratteristiche dei pad base di Xbox, è compatibile con PC e dispositivi mobile ed è venduto al prezzo di €64,99.

Inoltre sarà disponibile anche la base di ricarica coordinata, prodotta da Razer in collaborazione, e venduta separatamente per circa 50 dollari (la potete trovare qui).

Continua quindi l’attentato ai portafogli dei videogiocatori collezionisti che vogliono avere tutte le combinazioni possibili di controller Xbox disponibili.

Per non parlare di quelli importanti anche dal punto di vista delle funzionalità, come la nuova versione del controller pro che è stata lanciata di recente.

A proposito di controller, anche PlayStation non è stata affatto ferma negli ultimi tempi. Recentemente è stato annunciato infatti il DualSense Edge, una nuova versione del pad base di PS5.