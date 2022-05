A quanto pare anche EA potrebbe essere acquisita, poiché il publisher sembra stia cercando di avvicinarsi a colossi del settore da qualche anno a questa parte.

Dopo la notizia del divorzio definitivo con FIFA (potete acquistare l’ultimo capitolo della serie calcistica su Amazon), spuntano notizie riguardo una possibile acquisizione o fusione di Electronic Arts.

Come riportato da TheGamer, infatti, da un report di Puck emerge che la stessa EA fosse in trattative per un accordo con NBC Universal, specificamente nelle fasi finali, ma a un certo punto sembra che l’intesa sia saltata completamente a causa di questioni legate al prezzo.

A quanto pare anche altre compagnie decisamente note come Apple, Amazon e Disney fanno parte delle aziende avvicinate da EA, anche se al momento non sembra ci sia alcuna trattativa con quest’ultime.

Secondo il report, la ricerca per la possibile acquisizione di Electronic Arts è aumentata di intensità dopo l’annuncio dell’accordo di gran peso tra Acrivision Blizzard e Microsoft, acquisizione da parte della casa di Redmond di cui abbiamo parlato ampiamente nei mesi scorsi.

Queste le parole presenti nel report di Dylan Beyers, che sono state ricondivise su Twitter anche dall’account ufficiale di Geoff Keighley:

