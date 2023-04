Anche Diablo 4 sarà rinviato alla fine? Arriva la risposta ufficiale

Diablo 4 è in uscita durante la prossima estate di quest’anno, ma a quanto pare i fan possono ora tirare un sospiro di sollievo visto che il gioco è entrato in fase Gold.

È arrivato quindi il momento di tornare a vestire i panni gotici dei cacciatori di demoni, mostri e altre cose bizzarre e brutte, nel prossimo titolo Blizzard che a maggior ragione dovreste preordinare su Amazon.

Anche perché, come ha svelato la stessa Blizzard, potrete tranquillamente investire tutto il tempo del mondo nella vostra partita, perché nel frattempo sarà la stessa Blizzard a fare le vostre faccende di casa.

Potete quindi preordinare il vostro bundle con Xbox Series X quando volete con serenità, perché giugno è ufficialmente il periodo di Diablo 4.

