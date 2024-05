Diablo 4 è disponibile gratis da ora, solo per il weekend

Diablo 4 si è appena aggiornato con quello che viene considerato il suo più grande update gameplay di sempre: l'aggiornamento "Bottino Rinnovato" ha introdotto numerose modifiche per rendere il gioco più agevole e divertente per tutti i suoi utenti.

Un aggiornamento di cui Blizzard va comprensibilmente orgogliosa, motivo per il quale gli sviluppatori hanno deciso di inaugurare una nuova speciale prova: da questo momento potete scaricare gratis Diablo 4 sui vostri PC, per giocarci senza alcun costo aggiuntivo per tutto il fine settimana.

Una eccellente opportunità per tutti gli utenti che non hanno ancora acquistato il gioco o non sono iscritti a Game Pass (lo trovate su Amazon) per scoprire da vicino l'ultimo capitolo della celebre saga Action RPG e tutte le sue novità.

La nuova prova gratuita è disponibile esclusivamente sulla piattaforma Battle.net: non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e installare l'apposita versione in prova, dopo esservi naturalmente assicurati di aver effettuato il login con il vostro account.

Come anticipavamo in apertura, la prova gratuita sarà disponibile solo per questo fine settimana: per la precisione, potrete continuare a giocare fino a martedì 21 maggio.

Per tutto il periodo della prova potrete comunque approfittare di uno speciale sconto del 50% sull'edizione standard e sulla Diablo Collection: se la prova dovesse essere di vostro gradimento, potrebbe rappresentare l'occasione perfetta per tenere il titolo nella vostra collezione e continuare a giocare.

Naturalmente ricordiamo ancora una volta che il titolo è comunque giocabile senza costi aggiuntivi su PC qualora siate iscritti a Game Pass: proprio grazie al servizio in abbonamento, Diablo 4 è riuscito ad avere un boom di giocatori davvero niente male.

Per il momento non sembra essere prevista alcuna ulteriore prova gratuita per gli utenti console, ma vi terremo aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero arrivare novità in merito.