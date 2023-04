Suicide Squad Kill the Justice League sarebbe stato rinviato per un motivo preciso

Nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale con sorpresa di nessuno, ossia che Suicide Squad Kill the Justice League è stato rinviato e salterà addirittura il 2023, con una nuova uscita atteso durante il prossimo anno.

Un rinvio che era nell’aria da settimane, specie dopo i feedback negativi arrivati dai fan della trilogia di Batman Arkham (che potete recuperare su Amazon).

Quali sono state le ragioni ufficiali di questo rinvio improvviso al 2024 non è dato sapere, sebbene ora stanno emergendo alcune indiscrezioni piuttosto credibili sulla questione.

Già pochi giorni fa Jason Schreier di Bloomberg ha spiegato che le reazioni della community non avrebbero avuto alcun peso effettivo sul ritardo, visto che quest’ultimo sarebbe dipeso dalla volontà degli sviluppatori di rimuovere une feature molto criticata.

Come riportato anche da PSU, infatti, secondo Jez Cordon di Windows Central, parte del motivo del ritardo di Suicide Squad Kill the Justice League è la rielaborazione o addirittura la rimozione della componente “always online”.

Rocksteady Studios ha annunciato che il suo prossimo titolo dedicato alla squadra suicida dell’universo DC non verrà più lanciato a maggio di quest’anno, ma verrà posticipato su PS5, PC e Xbox Series X/S.

Cordon, tuttavia, ha aggiunto la sua opinione su uno dei motivi per cui il gioco è stato posticipato.

I've heard that part of the delay to Suicide Squad is to remove/rework the "always online" component. https://t.co/AwNB9j5HWq — Jez (@JezCorden) April 13, 2023

Suicide Squad Kill the Justice League ha infatti ricevuto molti commenti negativi dopo l’importante presentazione all’inizio dell’anno, visto che diversi fan hanno criticato la sua anima di sparatutto con elementi live service.

Tuttavia, non aspettatevi che queste meccaniche vengano del tutto abbandonate: Schreier ha dichiarato, prima del rinvio ufficiale, che questo dettaglio non cambierà in caso di posticipo del gioco, cosa che poi avvenuta. Kill the Justice League è in ogni caso in uscita il 2 febbraio 2024.

Speriamo in ogni caso che il nuovo adattamento videoludico della Suicide Squad non sia destinato a diventare il “nuovo” Marvel’s Avengers.

Al netto del rinvio, il gioco è da poco stato classificato a Singapore e, da quanto si è capito dalle informazioni rilasciate, si tratterà di un gioco davvero molto violento.