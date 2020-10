Analista bersagliato dai fan per aver detto che Xbox versava in cattive acque… nel 2017

L’analista Daniel Ahmad di Niko Partners è diventato una celebrità di Twitter negli ultimi anni per le sue disamine informate e, talvolta, per le anticipazioni sugli annunci in arrivo sia da Xbox che da PlayStation e Nintendo.

Nel fine settimana è stato bersagliato dai fan Xbox perché aveva spiegato come la divisione gaming di Microsoft versasse in cattive acque.

Quest’affermazione potrebbe sembrare abbastanza fuori luogo oggi, dopo decine di acquisizioni e il lancio ormai imminente di ben due console, e in effetti è così.

Tuttavia, la “sh**storm” partita ai danni di Ahmad fa riferimento ad un post di ben tre anni fa, periodo in cui effettivamente Xbox non se la passava troppo bene, dopo una generazione fallimentare sotto molteplici punti di vista.

Di seguito trovare l’immagine incriminata dei cinguettii dell’analista in cui prendeva atto della questione nel 2017, ritagliata dai suoi social e rilanciata sui forum come ormai prassi per troll e fomentatori di odio su Internet.

Per questa immagine, l’analista si è ritrovato inondato nel fine settimana da messaggi, per usare un eufemismo, poco educati su Twitter, in cui veniva accusato di essere in qualche modo della “fazione opposta”, ovvero pro PlayStation.

Questa la sua reazione poche ore fa:

Fanboys are actually the worst.

Last week I got brigaded by Sony fanboys because I said Sony hasn't shown much of PS5 compared to Xbox.

This week i'm getting brigaded by Xbox fanboys because I said Xbox wasn't doing well in *checks notes* …. 2017.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 11, 2020